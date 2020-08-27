北市府：修正違規場所裁罰程序 防業者以拖待變

台北市建管處今天表示，針對多次裁罰且未改善違規使用場所，已修正裁罰程序，包含明定限期改善時程，及經連續開罰仍屆期不改就斷水斷電，防止違規業者以拖待變心態。

永康商圈餐廳「高記」、「銀翼」因樓層違反使用規定，北市府裁罰多次未改善，近期依法裁罰，要求限期改善，否則斷水斷電。此外，台北市長柯文哲日前在交通會報，針對和碩聯合科技公司把停車場違規當員工餐廳使用，也質疑建管處未依正常程序處理。

北市府建築管理工程處今天發布新聞資料表示，針對多次裁罰未改善違規使用場所，已修正裁罰程序，明定限期改善時程外，連續開罰2次，屆期仍不改善，罰新台幣30萬元、斷水斷電，盼遏止違規業者以拖待變僥倖心態。

建管處指出，目前通知屆期不改善要斷水斷電場所，包含和碩公司等業者皆已尋求改善方式。

建管處表示，建物所有權人、使用人過去違反建築法規定，會依同法第91條規定，處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若遲不改善，僅會連續處罰。經修正裁罰程序後，除連續開罰外，最重可斷水斷電或強制拆除等作法。

建管處指出，裁罰非目的，會輔導業者合法使用場所，經裁處且預計執行斷水斷電場所，業者可提送改善計畫至建築爭議事件評審委員會審議，委員會將審酌個案合理改善期程，提供適切解決方式。