台師大與新北合作 結合人工智慧推廣學生閱讀

台灣師範大學今天與新北市府簽約，結合人工智慧推廣學生閱讀能力，透過平台可得知學生的5個閱讀向度表現，老師可推薦學生適性閱讀書單，並結合教學進行個人與班級閱讀計畫。

新北市副市長謝政達今天見證市府教育局長張明文與國立台灣師範大學副校長宋曜廷，簽約合作在國中7年級、國小5年級，48所學校共6000名學生試辦新北市智慧閱讀發展計畫。

宋曜廷接受中央社記者訪問時表示，智慧適性閱讀平台（Smart Reading）已發展10年，並依需求及使用者的回饋，逐步改進功能。 透過平台的協助與記錄可清楚呈現學生的強處與可強化面向，讓學生可以知道自己閱讀能力的變化，藉此建構孩子完整的閱讀力。

宋曜廷說，學校與家長推動閱讀常遇到瓶頸是書海浩瀚不易尋找適合學生的圖書，透過這套人工智慧系統，以閱讀學習與發展理論為基礎，建立題庫及標準化樣本測驗，並於測驗後推薦受試學生閱讀書單。

他說，系統結合新北市立圖書館的資料庫，可協助學生找到住家或學校最近距離的圖書館藏書，並依學生的興趣推薦出具有精進力的書單，及人文、歷史、科普等博學力的15大類書單。

宋曜廷說，閱讀有關學生的語文能力與邏輯思考能力。人工智慧適性閱讀平台，有系統與理論的支持，這些學習歷程都會記錄成閱讀軌跡。結合目前新課綱的學習歷程檔案，建構學生終身學習的閱讀素養。

參加計畫的江翠國小主任劉胤男表示，藉分析閱讀能力和書籍難度，推薦多元且個別化的閱讀書籍，能改善學生一向閱讀偏食的情況。

插角國小主任謝坤達表示，透過系統不僅能客觀量化閱讀分項能力，老師也能調整客製化的教學，讓閱讀能力不再是概括性的主觀陳述。

教育局表示，隨科技不斷進步，人工智慧的應用將無所不在，透過智慧適性閱讀平台的測驗，可得知學生在字詞辨識、表層文意理解、文意統整、推論理解、分析評鑑5個閱讀向度的表現，清楚呈現學生的強處與可強化面向。

謝政達說，樂見運用智慧數據提升閱讀力，透過網路及數位平台科技，讓孩子們能獲得閱讀資源，提升閱讀素養。