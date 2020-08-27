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灌溉水遭汙染陳情案現勘 立委陳椒華：盼政府超前部署
時代力量立委陳椒華今天因應台中南屯區鎮平里中和排水系統淹水、灌溉水遭汙染陳情案，邀集環保、水利與農業相關單位現勘。陳椒華說，南屯區目前有4個單元重劃區正在進行，未來隨著家戶增加，生活汙水問題可能更多、更嚴重，盼中央和地方政府超前部署，提早因應解決淹水、汙水處理問題。
台中市環保局說，針對民眾陳情生活汙水排入灌溉水渠道，台中市環保局管制生活汙水，列管100戶、500人以上社區，本月17日已針對中和排水系統上游8家列管的社區採水，水質都符合規定。今天採檢中和排水系統下游鎮平巷四號橋、單元四重劃區滯洪池等處水質，是以灌溉水質檢測做為參考，檢測結果為水質都符合規定。
陳椒華今天邀集時代力量台中黨部、環保署督察總隊、台中市環保局、經濟部水利署、台中市水利局、農委會農田水利處、台中農田水利會、單元四重劃會，以及鎮平里廖秀麗，以及陳姓農民等人，現勘中和排水會流經的鎮平巷四號橋下方水道，以及單元四重劃區滯洪池等處。
陳姓農民陳情，他兩年多前返鄉務農，不斷遭遇汙水和淹水問題，四處陳情卻苦未改善，去年南屯二度淹水，市政府今年加寬並提高鎮平巷四號橋面，橋下溝渠擴寬，但卻無法改善淹水，今年8月3日一場大雨又造成橋下圳溝溢堤。
陳椒華認為，中和排水上游有4個自辦重劃區，僅單元四需有排水計畫，未來恐難因應暴雨。建請中央和地方水利單位應全面檢討該區中和排水、南屯溪到筏子溪的區域排水問題，找出瓶頸問題點，規劃相關水利工程及編列預算，早日解決市民之苦。
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