還沒挑中秋禮盒？北市庇護工場消費滿300抽65吋電視

中秋節即將到來，為促進庇護工場中秋禮盒買氣，北市勞動局推出「中秋好禮獎不完」，只要單筆消費滿300元，即可憑發票線上登錄抽獎，就有機會把65吋液晶螢幕、掃地機器人以及空氣清淨機、500元禮券好禮帶回家。

勞動局今在北市府一樓Enjoy餐廳舉行中秋禮盒宣傳記者會，今年北市庇護工場推出各樣中秋節禮盒及產品，包含月餅禮盒、精選耳掛咖啡包、手工餅乾、手工皂等優質禮盒；也有服務類庇護工場，提供居家清潔服務、洗衣服務、洗車打蠟；或是印刷類服務、玻璃琉璃飾品類、手工皂、3C產品類等，9月1日起至9月30日止，在北市任何1家庇護工場消費滿300元即擁有抽獎資格。

疫情期間，不少喜宴、活動取消，民眾也減少送禮，庇護工場生意頗受影響。愛幸福庇護工場專門生產手工皂，工場主任許惠如說，工場有22名視障員工，其中也有多重障礙者，近三個月禮盒收益慘跌6成，平常透過寄發DM獲得訂單，「以前接單要忙10天，現在只要忙3天」，雖然研發皂粉讓民眾可以隨身帶，也賣出上千包，但單包價格低，收益成長也有限。

從油、鹼混合到攪拌，再到裁皂、晾皂，平均製程至少要1個月，這回因應中秋節，許惠如表示，以前要加開產線，今年就不用，工場已準備5000盒肥皂禮盒，但她坦言，「可能沒辦法銷到那麼多」，起先覺得手工皂影響有限，但禮盒主打送禮市場，民眾減少開支、送禮，連帶影響銷量。

台北市副市長蔡炳坤今也與會，致詞時表示，北市有12萬身障人士，有9萬人領取愛心卡，中央推行三倍券，北市也加碼愛心卡1000元，綁定率約有4成，北市也有43間庇護工場，提供身障者約600個工作機會，但政府資源有限，仍要公私協力，希望讓身障者在北市能「幼有所長、壯有所用、老有所養」。