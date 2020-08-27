還沒挑中秋禮盒？北市庇護工場消費滿300抽65吋電視
中秋節即將到來，為促進庇護工場中秋禮盒買氣，北市勞動局推出「中秋好禮獎不完」，只要單筆消費滿300元，即可憑發票線上登錄抽獎，就有機會把65吋液晶螢幕、掃地機器人以及空氣清淨機、500元禮券好禮帶回家。
勞動局今在北市府一樓Enjoy餐廳舉行中秋禮盒宣傳記者會，今年北市庇護工場推出各樣中秋節禮盒及產品，包含月餅禮盒、精選耳掛咖啡包、手工餅乾、手工皂等優質禮盒；也有服務類庇護工場，提供居家清潔服務、洗衣服務、洗車打蠟；或是印刷類服務、玻璃琉璃飾品類、手工皂、3C產品類等，9月1日起至9月30日止，在北市任何1家庇護工場消費滿300元即擁有抽獎資格。
疫情期間，不少喜宴、活動取消，民眾也減少送禮，庇護工場生意頗受影響。愛幸福庇護工場專門生產手工皂，工場主任許惠如說，工場有22名視障員工，其中也有多重障礙者，近三個月禮盒收益慘跌6成，平常透過寄發DM獲得訂單，「以前接單要忙10天，現在只要忙3天」，雖然研發皂粉讓民眾可以隨身帶，也賣出上千包，但單包價格低，收益成長也有限。
從油、鹼混合到攪拌，再到裁皂、晾皂，平均製程至少要1個月，這回因應中秋節，許惠如表示，以前要加開產線，今年就不用，工場已準備5000盒肥皂禮盒，但她坦言，「可能沒辦法銷到那麼多」，起先覺得手工皂影響有限，但禮盒主打送禮市場，民眾減少開支、送禮，連帶影響銷量。
台北市副市長蔡炳坤今也與會，致詞時表示，北市有12萬身障人士，有9萬人領取愛心卡，中央推行三倍券，北市也加碼愛心卡1000元，綁定率約有4成，北市也有43間庇護工場，提供身障者約600個工作機會，但政府資源有限，仍要公私協力，希望讓身障者在北市能「幼有所長、壯有所用、老有所養」。
會後蔡炳坤也自掏腰包購買30盒喜憨兒基金會與幾米合作的中秋月餅禮盒，深藍色鐵盒精美外觀，蔡直說「小朋友會喜歡外包裝」，喜憨兒基金會台北餐廳店長柯佩青受訪時表示，今年推出金沙奶皇、觀音奶茶、香橙檸檬等新口味，也配合300元抽獎活動，最便宜禮盒只要399元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言