50歲開始作畫 73歲藥師古榮政開「藝壇玩頑童」藝術展

73歲藥師古榮政有著「斜摃」身分，50歲開始持筆作畫，70歲就讀北藝大美術系研究所，以旺盛的續航力與想像力將人物畫、抽象畫、裝置藝術融入藥丸顆粒元素及生活靈感，即日起在新竹市文化局推出竹塹藝術家薪火相傳系列第74檔「藝壇玩頑童-古榮政薪傳展」，作品充滿活力與童趣。

古榮政不同於自幼習畫、師拜名門的藝術家，雖然他從小喜愛塗鴨，也有逛畫展、蒐藏畫作的習慣，卻到50歲才開始作畫，早期作品「東門城」曾得到新竹美展佳作獎，20多年來古榮政在畫家、藥師、政治人物、客家事務等多個領域活躍，更在70歲到國立台北藝術大學美術研究所進修，具有多重「斜摃」身分。

在北藝大進修期間，古榮政以本職藥師為創作發想，逐漸改變自己的創作風格，以像徵藥丸的小粒子為元素，成為之後藝術創作很重要的個人化特色。古榮政人生閱歷豐富精彩，忙碌之餘仍固定作畫、辦理展覽，至今已辦理12場個展，作品廣被蒐藏家典藏，可說是少見質量皆備的藝術家。

文化局指出，竹塹藝術家薪火相傳展藉由表彰前輩藝術家的作品與精神，讓民眾感受美學，也讓藝術薪火相傳。這次展覽以「藝壇玩．頑童」為主題，呈現古榮政20多年來的創作，由早期具象的人物畫、半具象半抽像簡約圖形，到近期以藥丸形狀的小粒子元素，從大塊構圖到小粒子的創作，作品充滿童趣及直觀的想像，反映出古古榮政豪爽直率、不拘小節的真性情。