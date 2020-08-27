聽新聞
test
0:00 / 0:00
50歲開始作畫 73歲藥師古榮政開「藝壇玩頑童」藝術展
73歲藥師古榮政有著「斜摃」身分，50歲開始持筆作畫，70歲就讀北藝大美術系研究所，以旺盛的續航力與想像力將人物畫、抽象畫、裝置藝術融入藥丸顆粒元素及生活靈感，即日起在新竹市文化局推出竹塹藝術家薪火相傳系列第74檔「藝壇玩頑童-古榮政薪傳展」，作品充滿活力與童趣。
古榮政不同於自幼習畫、師拜名門的藝術家，雖然他從小喜愛塗鴨，也有逛畫展、蒐藏畫作的習慣，卻到50歲才開始作畫，早期作品「東門城」曾得到新竹美展佳作獎，20多年來古榮政在畫家、藥師、政治人物、客家事務等多個領域活躍，更在70歲到國立台北藝術大學美術研究所進修，具有多重「斜摃」身分。
在北藝大進修期間，古榮政以本職藥師為創作發想，逐漸改變自己的創作風格，以像徵藥丸的小粒子為元素，成為之後藝術創作很重要的個人化特色。古榮政人生閱歷豐富精彩，忙碌之餘仍固定作畫、辦理展覽，至今已辦理12場個展，作品廣被蒐藏家典藏，可說是少見質量皆備的藝術家。
文化局指出，竹塹藝術家薪火相傳展藉由表彰前輩藝術家的作品與精神，讓民眾感受美學，也讓藝術薪火相傳。這次展覽以「藝壇玩．頑童」為主題，呈現古榮政20多年來的創作，由早期具象的人物畫、半具象半抽像簡約圖形，到近期以藥丸形狀的小粒子元素，從大塊構圖到小粒子的創作，作品充滿童趣及直觀的想像，反映出古古榮政豪爽直率、不拘小節的真性情。
文化局說，古榮政將作品「P26」捐贈給文化局典藏，該作品將苦澀藥丸化身為五彩繽紛的糖果，以「藥丸」在血管裏的流動、對身體的幫助等發想，服用藥品後身體將得到治癒，會產生像煙花般的健康美好，因此畫面以小圓點、不規則長線條、色塊等方式呈現，家長可帶著孩童來看展，了解威武的藥丸大將軍是如何打敗病毒的。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言