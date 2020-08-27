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高記銀翼違反建築法遭罰 柯文哲：誠實面對公安

中央社 / 台北27日電

北市知名餐廳「銀翼」、「高記」等接連因違反建築法暫停營業，台北市長柯文哲今天表示，錢櫃大火之後北市府決心整頓，誠實面對公安、不能打折扣。

台北市長柯文哲今天出席交通會報，會前被問及北市老牌餐廳「銀翼」、「高記」等因實際用途與原核准用途不同遭罰、暫停營業等問題。

柯文哲說，這些違建已經長期存在，「我每次都說違建還課稅就很奇怪，違建應該是罰金。你違建還給他課商業稅，那不是很奇怪嗎？」

柯文哲表示，違建就是不該營業的地方，公安標準沒有及格卻假裝沒看到。錢櫃大火之後「我們終於開始下定決心說，把整個台北市這些該怎麼做就怎麼做」，市府有給業者時間改善，但還是要誠實面對公安問題、不能打折。

柯文哲指出，市府會盡量輔導業者改善，但不能因怕關店影響經濟就不處理，出事時還是政府要負責。至於建管處違建查報人員不足，柯文哲說「最重要是人民不要去蓋違建」、「我常想說你們前面不要蓋違建就好了」。

違建 柯文哲 北市

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