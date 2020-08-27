浩瀚書海該怎麼選？ 新北推智慧閱讀測驗幫你挑書

浩瀚書海該怎麼選書？新北市教育局與台灣師範大學合作，導入智慧適性閱讀平台，透過智慧閱讀測驗，即可依閱讀力程度介紹書單，讓學生可以適性閱讀，今年開始試辦國中、小共48校，約6000位學生，教育局表示，預計最快110學年度可於全市國中小普及使用。

新北市教育局今與台師大學簽訂合作備忘錄，並由副市長謝政達帶頭體驗智慧適性閱讀平台，謝政達表示，新北市閱讀教育政策與時俱進，從北縣時期1.0圖書資源購置，到升格後2.0圖書館改造、3.0設置閱讀教師，目前已進入4.0智慧閱讀階段，透過大數據及智慧閱讀測驗，幫學生找到適合書單。

台師大副校長宋曜廷表示，台師大已投入此系統開發近10年，利用智慧適性閱讀平台，教師可了解學生閱讀學習現況及可強化面向，並推薦學生適性書單，後續可結合閱讀計畫，再進行後測；台師大華語文教學系副教授洪嘉馡說，閱讀測驗以全國4萬名高中以下學生測驗結果為樣本，施測後即可對應至不同閱讀能力區間，並以專家評選之各程度書單，建議學生閱讀，此系統已提供全台8萬多名學生使用。

教育局長張明文表示，學生測驗後，可依字詞辨識、表層文意理解、文意統整、推論理解、分析評鑑程度獲得推薦書單，提供適性閱讀依據，109學年度將試辦於48校、6千位學生的閱讀課程，預計最快110學年度可於全市國中小普及使用。