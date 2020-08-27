老店爆違規歇業...柯文哲再提和碩 北市12店家斷水斷電

科技大廠和碩科技將地下一樓附設停車空間違法做員工餐廳，台北市長柯文哲大怒並表示要親自帶隊拆除，今進行交通會報時，柯文哲表示，像是和碩、高記、銀翼的情況，未來應設立具有公信力的委員會來做裁罰、處理。另外，針對老字號店家接連歇業，北市建管處表示，經統計後，自林森北錢櫃大火至8月初，共有12家遭通知限期改善，否則將斷水斷電。

和碩將停車場違法改建為員工餐廳，建管處表示，該公司已進行改善，倘若在8月27日前未能完全拆除所有違規裝修及恢復原車格，市府將於8月28日本周五執行斷水斷電。

柯文哲表示，和碩身為國際大廠，但一開始設計圖就沒打算守法，「為什麼覺得一定會沒事？」老老實實就好，想不通為何要這樣做。

建管處解釋，設置員工餐廳需要額外的容積，若容積不足就需要花錢購買，但停車場不需要容積，因此和碩才會違法使用。

柯文哲說，若想設置餐廳就去做，容積該買就去買，停車空間不計容積就違法改建成餐廳，居然連續開罰了126萬還不見改善，「就像高記一樣。」柯文哲指出，最近爆出歇業的高記已違法30年，直到現在才要斷水斷電，為何30年前不去跟業者說？現在抱怨沒有用。

為了建立法紀的國家，對於這些連續開罰都沒有用的店家，柯文哲建議，應設立具有公信力的委員會來裁定，另外，今年4月發生火災的林森北錢櫃大樓，也應該要誠實面對問題去做改善。

此外，針對高記、銀翼接連熄燈事件，建管處洪德豪澄清，絕無與柯文哲發飆已關，也無20家違規餐廳業者名單。

洪德豪指出，自發生林森北錢櫃KTV大火後，盤點長期違規使用場所有56件，後續修正裁處程序，並告知業者不改善將斷水斷電場所，統計至8月初共有12件，包含和碩、高記等。

建管處表示，過去依「建築法」第91條裁處違規使用案件，違規使用都處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若不改善則連續處罰。除非違法使用店家同時涉及公安不合格或經營色情賭場等，否則不會斷水斷電。

許多違規使用業者雖遭到多次裁罰，繳納罰鍰後還是不改善，今年7月修正建築法裁罰程序，參酌違反「都市計畫法」的裁處手段，連續重罰2次後會要求限期改善，否則即重罰30萬元並斷水斷電，藉此遏止違規業者「以拖待變」的僥倖心態。