老店爆違規歇業...柯文哲再提和碩 北市12店家斷水斷電

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市長柯文哲今交通會報指出，應設立具公信力委員會解決違規業者「以拖待變」情況。記者胡瑞玲／攝影
北市長柯文哲今交通會報指出，應設立具公信力委員會解決違規業者「以拖待變」情況。記者胡瑞玲／攝影

科技大廠和碩科技將地下一樓附設停車空間違法做員工餐廳，台北市長柯文哲大怒並表示要親自帶隊拆除，今進行交通會報時，柯文哲表示，像是和碩、高記、銀翼的情況，未來應設立具有公信力的委員會來做裁罰、處理。另外，針對老字號店家接連歇業，北市建管處表示，經統計後，自林森北錢櫃大火至8月初，共有12家遭通知限期改善，否則將斷水斷電。

和碩將停車場違法改建為員工餐廳，建管處表示，該公司已進行改善，倘若在8月27日前未能完全拆除所有違規裝修及恢復原車格，市府將於8月28日本周五執行斷水斷電。

柯文哲表示，和碩身為國際大廠，但一開始設計圖就沒打算守法，「為什麼覺得一定會沒事？」老老實實就好，想不通為何要這樣做。

建管處解釋，設置員工餐廳需要額外的容積，若容積不足就需要花錢購買，但停車場不需要容積，因此和碩才會違法使用。

柯文哲說，若想設置餐廳就去做，容積該買就去買，停車空間不計容積就違法改建成餐廳，居然連續開罰了126萬還不見改善，「就像高記一樣。」柯文哲指出，最近爆出歇業的高記已違法30年，直到現在才要斷水斷電，為何30年前不去跟業者說？現在抱怨沒有用。

為了建立法紀的國家，對於這些連續開罰都沒有用的店家，柯文哲建議，應設立具有公信力的委員會來裁定，另外，今年4月發生火災的林森北錢櫃大樓，也應該要誠實面對問題去做改善。

此外，針對高記、銀翼接連熄燈事件，建管處洪德豪澄清，絕無與柯文哲發飆已關，也無20家違規餐廳業者名單。

洪德豪指出，自發生林森北錢櫃KTV大火後，盤點長期違規使用場所有56件，後續修正裁處程序，並告知業者不改善將斷水斷電場所，統計至8月初共有12件，包含和碩、高記等。

建管處表示，過去依「建築法」第91條裁處違規使用案件，違規使用都處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，若不改善則連續處罰。除非違法使用店家同時涉及公安不合格或經營色情賭場等，否則不會斷水斷電。

許多違規使用業者雖遭到多次裁罰，繳納罰鍰後還是不改善，今年7月修正建築法裁罰程序，參酌違反「都市計畫法」的裁處手段，連續重罰2次後會要求限期改善，否則即重罰30萬元並斷水斷電，藉此遏止違規業者「以拖待變」的僥倖心態。

柯文哲 錢櫃 大火

延伸閱讀

是否與布拉格市長見面？ 柯文哲：與中央配合

像股票有高低／選舉慘敗？柯文哲：把自己網紅模式套用到其他人很困難

被指「騙子」告葛特曼不起訴 柯文哲：會再跟律師討論

黃珊珊砲轟中央？柯文哲反怨媒體：老是挑撥人家吵架

相關新聞

黃珊珊砲轟中央？柯文哲反怨媒體：老是挑撥人家吵架

捷克參議院約90人將於8月底訪台，與台北市締結為姊妹市的捷克首都布拉格市長賀瑞普也將隨同一起來台，防疫措施受到關注。不過...

下個五股垃圾山？ 「假租地真丟棄」環保蟑螂入侵北市

下個五股垃圾山？士林社子島2名地主將土地租給一名潘姓男子，卻發現潘男疑似「假租地真丟棄」，運載大量裝潢廢財前來丟棄，地主...

北流開幕將與蔡英文同台 柯文哲：就是股東見面會

北部流行音樂中心下午將開幕，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌將出席啟動儀式，與台北市長柯文哲同台；柯文哲上午參加交通會報前受訪...

老店爆違規歇業...柯文哲再提和碩 北市12店家斷水斷電

科技大廠和碩科技將地下一樓附設停車空間違法做員工餐廳，台北市長柯文哲大怒並表示要親自帶隊拆除，今進行交通會報時，柯文哲表...

泰山中港大排變「西瓜漂漂河」 公所急派員清理追兇手

新北市泰山區中港大排與中央橋交界處河段，今上午被民眾發現漂浮著數十顆大西瓜，由於天氣炎熱，在陽光曝曬下，西瓜散發出濃烈惡...

鬼月普度放魚飼料水燈 新北宮廟兼具傳統與環保

9月2日就是中元節，新北各廟宇除豎燈篙、跳鍾馗、科儀宴祀陸上好兄弟，許多寺廟更在中元節前一天施放水燈，引渡水上亡魂至人間...

新北環狀線秀朗橋站旁 新停車場9月啟用

新北環狀線通車後，捷運站附近停車需求大增，除了捷運景安站前規劃3個機車停車場外，新北交通局指出，秀朗橋站附近國產署的閒置...

罰名店影響經濟？柯文哲：火災死人又說政府不處理？

北市永康商圈老店「高記」因違規作商業使用，遭北市建管處連續開罰，將於月底歇業，同位於永康街附近的川揚料理「銀翼餐廳」也因...

電梯秀逗 東明公宅285戶9月減租千元

北市東明公宅上周三起一部電梯故障，整慘了住戶，且公宅僅21層樓，電梯螢幕竟顯示60樓，農曆7月把住戶嚇出一身冷汗，還有人...

優良教師引導 學生不會中文變開口溜

北市惇敘工商二年級學生戴富育，小學5年級時從越南回台念書，當時一句中文都不會說，學習也受阻礙，在大直國小總務主任張勝順帶...

新北公益寫作班 2年2500學生受惠

新北市教育局與聯合報系去年起合辦公益寫作班，累計45所國中、小，超過2500位學生參與，昨日舉行徵文頒獎典禮，新北市教育...

北市訂敬師獎勵 教職員1人600元禮券

9月將迎來教師節，台北市政府過去會發放敬師禮金，但因行政院函示，禮金發放無法源依據，2018年起市府改發敬師活動費給各校...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄大雨 女騎士慘跌水溝機車滅頂

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。