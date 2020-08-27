鬼月普度放魚飼料水燈 新北宮廟兼具傳統與環保

9月2日就是中元節，新北各廟宇除豎燈篙、跳鍾馗、科儀宴祀陸上好兄弟，許多寺廟更在中元節前一天施放水燈，引渡水上亡魂至人間享祀，新北市民政局提醒，普度時仍需戴口罩、勤洗手，宮廟也備妥防疫措施，此次也特別拍攝創意防疫影片向民眾宣導。

民政局表示，中和廣濟宮、福和宮將於9月1日晚間施放由魚飼料製成的蓮花水燈，兼顧傳統且環保，於秀朗橋下施放，燈火熠熠，護送孤幽前往同歸所、享用陽世人間供養，送厄祈福。

另外，三峽長福巖清水祖師廟則採獨特四大分區輪值普度方式，本次由中埔里、嘉添里、三峽里、永館里擔任值祭，當日水燈遊行於祖師廟出發，隊伍有北部少見的大小藝閣車，及神話人偶光彩炫麗，與花鼓車等遶境大豹溪、鶯歌永安宮、樹林柑園等七股轄內，沿途鼓聲與七彩燈光投射吸引許多民眾目光，並在三峽河施放水燈頭，場面壯觀。

三重先嗇宮則是在晚間10點在三重忠孝橋下施放水燈，隔天上午祭天公、下午大普度拜拜，今年更首度直播普度所有活動期間，每年廟方更貼心提供贊普供品代寄服務，讓無法到場的民眾共襄盛舉保平安。

民政局長柯慶忠表示，今年因疫情影響，宮廟多縮減普度規模，但本市仍有179間宮廟提供贊普服務，舉辦慶讚中元、盂蘭盆法會，其中115間宮廟展現公益慈善能量，將民眾捐助之愛心白米、麵條、乾糧、食用油等供品贈與弱勢群體，感謝宗教團體對社會濟世救助的溫暖。

宗教禮俗科長賴小萍表示，每年中元節，各地宮廟皆會舉行普度祭拜儀式，放水燈多是農曆14日（今年國曆9月1日）普度祭典前召請水中孤幽，為好兄弟施食。傳統有水燈頭、水燈排、厚紙板或環保材質製作蓮花燈，盞盞散發光芒的水燈，漂浮於水面上，藉此引渡孤幽、發善心造功德。

民政局表示，為鼓勵民眾環保普度，除了「燒好金、少燒金」外，也可至新北市普度網線上普度，或利用環保局的金紙集中焚燒服務。