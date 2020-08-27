高記銀翼違規使用遭罰 北市府：5業者未改善

知名餐廳高記、銀翼因樓層違規使用，台北市政府依建築法開罰。都發局今天表示，已修正裁罰基準，明定限期改善時間及裁罰第3次未改善就斷水電，12家業者違規，其中5家未改善。

北市府都發局長黃景茂今天接受記者電話訪問時說，繼錢櫃林森店發生大火、和碩聯合科技公司違建案後，發現建築法裁罰基準多年未修，規劃比照都市計畫法修正裁罰基準，訂定更明確內容，像修正限期改善時間及罰第3次就斷水斷電。

黃景茂表示，過去針對店家違規使用，除非是公共安全檢查不合格，或違反兒童及少年福利與權益保障法及經營色情行業，才會斷水斷電，否則只是連續處罰，不會斷水斷電。

他指出，經統計，12家違規業者中，5家還未改善已要求8月底前改善，若未改善就斷水斷電；另5家已申請變更可繼續營業、2家已通過申請可合法營業。

建管處表示，自發生錢櫃林森店KTV大火後，盤點長期違規使用場所有56件，後續修正裁處程序，並告知業者不改善將斷水斷電場所，統計至8月初，有12件，包括和碩公司、高記等。

建管處指出，業者接獲告知後，除積極尋求改善外，目前皆已辦理停業、拆空或恢復原狀及申請變更使用。

至於媒體報導有20家違規業者部分，建管處表示，並無公布違規業者名單，報導內容與事實有出入，沒有報導所稱有20家違規業者。