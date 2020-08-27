北市中小學31日開學防疫 備430萬片口罩應戰

國內中小學31日開學，台北市教育局今天表示，因應防疫需求，北市236所市立學校每校平均整備1萬8000片口罩，總計約430萬片，供緊急使用。

台北市教育局11日提醒，北市學校應在開學前落實2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫整備工作，北市282所公私立高級中等以下學校、39個實驗教育機構及團體、697家幼兒園及2542家補習班、139家課照中心、12所社區大學及58處樂齡學習基地等共約50萬師生。

教育局提醒，上述單位持續依「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則」及「開學前疫情整備及防疫演練檢核表」，檢視及落實防疫相關措施，包含定期召開防疫會議、定期盤點防疫物資儲備量及整備（至少2週1次）。

教育局表示，針對北市236所市立學校，每校平均整備酒精64公升、42支額（耳）溫槍、1萬8163片口罩，另約177校已完成設置紅外線熱像儀。

教育局體衛科科長黃一正接受中央社記者訪問時表示，由中央配發口罩給北市，北市再依教職員生比例配發口罩給各校；紅外線熱像儀設置標準遵循中央指示，提供700人以上學校每校一台。

至於口罩配戴標準，黃一正表示，主要供緊急使用，學生方面，進校沒有限制要戴，但入校後若沒保持社交距離、在冷氣房等密閉空間，或有出現相關症狀者，要求配戴；老師方面，每天有講話需求，若評估口罩量足夠，要求配戴；校外人士方面，入校須先登記，且要求戴口罩。