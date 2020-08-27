黃珊珊砲轟中央？柯文哲反怨媒體：老是挑撥人家吵架

捷克參議院約90人將於8月底訪台，與台北市締結為姊妹市的捷克首都布拉格市長賀瑞普也將隨同一起來台，防疫措施受到關注。不過，台北市副市長黃珊珊昨在臉書開砲，批評遲至現在，北市還是不清楚行程活動方式，90多人如何團進團出？。對此，台北市長柯文哲上午參加交通會報前受訪，媒體問柯，現在感覺是柯文哲配合中央，砲火在黃珊珊？柯文哲說，不會吧，還抱怨媒體，「你們老是要挑撥人家吵架」。

針對捷克團的行程是否掌握？柯文哲說，今天10點才開會，他們不是只來台北市，還去很多縣市，可能還在喬行程 ，行程確定以後每個縣市才能夠安排防疫方法。

對於黃珊珊批中央荒腔走板、被蒙在鼓裡 ？柯文哲說，不曉得，可能是保密，有些防疫動作要準備，對縣市政府早點講，可早點準備，時間太短，有時候安排動線、吃飯，就不方便

柯文哲說，時間上應該來得及，北市應變速度比較快，當然早一點、講早一點準備，晚一點講，準備較緊急，但也可以。媒體問柯，會不會覺得被刁難，柯文哲說，不會，不要老是把人家想得很壞；媒體追問，布拉格市長來訪北市，中央有卡？柯文哲說，因為團進團出，要把一個人拉出來，管理比較困難，但互相配合，大家稍喬一喬，就過去了。

媒體問柯，現在變成不是布拉格市長來市府 ？柯文哲說，他移樽就教，省掉多麻煩，如果在旅館，動線比較好安排 ，若來台北市政府，還要消毒一遍很麻煩，這是省大家的麻煩。