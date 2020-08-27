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新北環狀線秀朗橋站旁 新停車場9月啟用

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環狀線通車後，捷運站附近停車需求大增，新北交通局將秀朗橋站附近國產署的閒置土地，改闢為中和區秀峰段平面停車場。圖／新北交通局提供
新北環狀線通車後，捷運站附近停車需求大增，新北交通局將秀朗橋站附近國產署的閒置土地，改闢為中和區秀峰段平面停車場。圖／新北交通局提供

新北環狀線通車後，捷運站附近停車需求大增，除了捷運景安站前規劃3個機車停車場外，新北交通局指出，秀朗橋站附近國產署的閒置土地，已改闢為中和區秀峰段平面停車場，提供16個汽車停車位、130個機車停車位，紓解轉乘捷運的停車需求。

新北捷運建設如火如荼進行，由於新北捷運族多以機車轉乘，陳姓民眾就指出，捷運附近經常機車位難求，又不敢亂停就怕被開罰單，一天的薪資就拿去繳罰單做白工，盼能多增加機車車位。

中和區秀峰段平面停車場位於中和區秀峰街73巷，場內設有監視器、LED照明燈具，9月1日起試營運，免費開放1個月，10月1日起正式營運，汽車臨停每小時20元、月租3500元，機車臨停每次10元，月租200元。

新北交通局停車管理科長吳政諺指出，捷運周邊都有機車轉停需求，除了中和區秀峰段平面停車場外，環狀線幸福站旁剛也有停車場用地，已爭取預算興建立體停車場，預計2022年完工啟用，屆時也能提供109個汽車位、374個機車位。

吳政諺說，環狀線沿線都有停車需求，不過全線都在都會區內，要有土地設立停車場不容易，多以橋下空間為主，配合機車轉乘需求以及土地大小，也都以機車車位為主，未來會持續檢討公有土地，或是機關廳舍改建時，納入停車考量。

除此之外，捷運三鶯線預計2023年完工，吳政諺指出，LB10站鄰近鶯歌老街，站體旁邊也有公園用地，未來通車後勢必有龐大機車轉乘需求，目前也會跟捷運局協調溝通，盼能進場施作停車場，同時解決老街停車需求。

新北環狀線通車後，捷運站附近停車需求大增，新北交通局將秀朗橋站附近國產署的閒置土地，改闢為中和區秀峰段平面停車場。圖／新北交通局提供
新北環狀線通車後，捷運站附近停車需求大增，新北交通局將秀朗橋站附近國產署的閒置土地，改闢為中和區秀峰段平面停車場。圖／新北交通局提供

捷運 停車場 新北

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