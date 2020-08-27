新北環狀線秀朗橋站旁 新停車場9月啟用

新北環狀線通車後，捷運站附近停車需求大增，除了捷運景安站前規劃3個機車停車場外，新北交通局指出，秀朗橋站附近國產署的閒置土地，已改闢為中和區秀峰段平面停車場，提供16個汽車停車位、130個機車停車位，紓解轉乘捷運的停車需求。

新北捷運建設如火如荼進行，由於新北捷運族多以機車轉乘，陳姓民眾就指出，捷運附近經常機車位難求，又不敢亂停就怕被開罰單，一天的薪資就拿去繳罰單做白工，盼能多增加機車車位。

中和區秀峰段平面停車場位於中和區秀峰街73巷，場內設有監視器、LED照明燈具，9月1日起試營運，免費開放1個月，10月1日起正式營運，汽車臨停每小時20元、月租3500元，機車臨停每次10元，月租200元。

新北交通局停車管理科長吳政諺指出，捷運周邊都有機車轉停需求，除了中和區秀峰段平面停車場外，環狀線幸福站旁剛也有停車場用地，已爭取預算興建立體停車場，預計2022年完工啟用，屆時也能提供109個汽車位、374個機車位。

吳政諺說，環狀線沿線都有停車需求，不過全線都在都會區內，要有土地設立停車場不容易，多以橋下空間為主，配合機車轉乘需求以及土地大小，也都以機車車位為主，未來會持續檢討公有土地，或是機關廳舍改建時，納入停車考量。