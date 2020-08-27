聽新聞
test
0:00 / 0:00

罰名店影響經濟？柯文哲：火災死人又說政府不處理？

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市長柯文哲上午參加交通會報前受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加交通會報前受訪。記者楊正海／攝影

北市永康商圈老店「高記」因違規作商業使用，遭北市建管處連續開罰，將於月底歇業，同位於永康街附近的川揚料理「銀翼餐廳」也因違規使用挨罰，月底前未改將被罰30萬，並被斷水電。對此，台北市長柯文哲上午參加交通會報前受訪，媒體問柯，名店出走，會不會對北市經濟造成影響？柯文哲說，若說關掉會打擊經濟，有一天火災又死人的時候，又說政府怎麼都不處理？等到出事，還不是政府要負責。

柯文哲說，違建講起來是國恥，又不是今天才出現，已長期存在，但違建還課稅就很奇怪，違建就是罰金，違建還課商業稅，不是很奇怪，在不該營業的地方，這是台灣過去的通病，這次是錢櫃大火後終於下定決心，該怎麼做就怎麼做。為什麼是違建？因為公安標準沒有及格，假裝沒看到，錢櫃大火，北市誠實面對公安問題，一查下去發現很難達到標準。

柯文哲也說，高記比較特別，是房東房客，是跟人家租的，房東本來就想要都更，已經想都更，還要求要設無障礙空間、電梯、要停車位，他想說已經想要都更了，還花錢做這些公安設施的改變，就不願意，所以變成房東房客就提前解約，故事就這樣。

柯文哲表示，像銀翼也是想，既然要求就去符合標準，這樣也好，也給他時間改善，在錢櫃大火之後，還是要誠實面對問題，公安標準還是不能打折扣，該做還是要做到，就這樣。

至於名店出走，造成北市經濟影響？柯文哲說，關掉打擊經濟，有一天火災又死人的時候，又說政府怎麼都不處理？

他覺得既然發生錢櫃大火這種事情，還是要誠實面對台北市公安問題，不能說有問題不要處理，等到有天出事時，還不是政府要負責。

柯文哲說，違建最有名例子就是社子島，每次講說社子島就是很困難，不解決、永遠不會解決，違建還是要處理啦，面對問題是解決問題第一步，他覺得開始誠實去面對問題，終究要讓台灣成為一個法治的國家。至於這12家店都改善？柯文哲說，會輔導改善，盡量能改的改。

柯文哲 違建 北市

延伸閱讀

民眾黨千萬保證金充公 柯文哲僅回：有這麼多嗎？

布拉格市長擬會柯文哲 北市可能借殖穿山甲

柯文哲當網紅直播學腹語 有粉專統計聲量跌4成

談大巨蛋爭議 柯文哲：干我屁事

相關新聞

黃珊珊砲轟中央？柯文哲反怨媒體：老是挑撥人家吵架

捷克參議院約90人將於8月底訪台，與台北市締結為姊妹市的捷克首都布拉格市長賀瑞普也將隨同一起來台，防疫措施受到關注。不過...

下個五股垃圾山？ 「假租地真丟棄」環保蟑螂入侵北市

下個五股垃圾山？士林社子島2名地主將土地租給一名潘姓男子，卻發現潘男疑似「假租地真丟棄」，運載大量裝潢廢財前來丟棄，地主...

北流開幕將與蔡英文同台 柯文哲：就是股東見面會

北部流行音樂中心下午將開幕，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌將出席啟動儀式，與台北市長柯文哲同台；柯文哲上午參加交通會報前受訪...

老店爆違規歇業...柯文哲再提和碩 北市12店家斷水斷電

科技大廠和碩科技將地下一樓附設停車空間違法做員工餐廳，台北市長柯文哲大怒並表示要親自帶隊拆除，今進行交通會報時，柯文哲表...

泰山中港大排變「西瓜漂漂河」 公所急派員清理追兇手

新北市泰山區中港大排與中央橋交界處河段，今上午被民眾發現漂浮著數十顆大西瓜，由於天氣炎熱，在陽光曝曬下，西瓜散發出濃烈惡...

鬼月普度放魚飼料水燈 新北宮廟兼具傳統與環保

9月2日就是中元節，新北各廟宇除豎燈篙、跳鍾馗、科儀宴祀陸上好兄弟，許多寺廟更在中元節前一天施放水燈，引渡水上亡魂至人間...

新北環狀線秀朗橋站旁 新停車場9月啟用

新北環狀線通車後，捷運站附近停車需求大增，除了捷運景安站前規劃3個機車停車場外，新北交通局指出，秀朗橋站附近國產署的閒置...

罰名店影響經濟？柯文哲：火災死人又說政府不處理？

北市永康商圈老店「高記」因違規作商業使用，遭北市建管處連續開罰，將於月底歇業，同位於永康街附近的川揚料理「銀翼餐廳」也因...

電梯秀逗 東明公宅285戶9月減租千元

北市東明公宅上周三起一部電梯故障，整慘了住戶，且公宅僅21層樓，電梯螢幕竟顯示60樓，農曆7月把住戶嚇出一身冷汗，還有人...

優良教師引導 學生不會中文變開口溜

北市惇敘工商二年級學生戴富育，小學5年級時從越南回台念書，當時一句中文都不會說，學習也受阻礙，在大直國小總務主任張勝順帶...

新北公益寫作班 2年2500學生受惠

新北市教育局與聯合報系去年起合辦公益寫作班，累計45所國中、小，超過2500位學生參與，昨日舉行徵文頒獎典禮，新北市教育...

北市訂敬師獎勵 教職員1人600元禮券

9月將迎來教師節，台北市政府過去會發放敬師禮金，但因行政院函示，禮金發放無法源依據，2018年起市府改發敬師活動費給各校...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄大雨 女騎士慘跌水溝機車滅頂

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。