罰名店影響經濟？柯文哲：火災死人又說政府不處理？

北市永康商圈老店「高記」因違規作商業使用，遭北市建管處連續開罰，將於月底歇業，同位於永康街附近的川揚料理「銀翼餐廳」也因違規使用挨罰，月底前未改將被罰30萬，並被斷水電。對此，台北市長柯文哲上午參加交通會報前受訪，媒體問柯，名店出走，會不會對北市經濟造成影響？柯文哲說，若說關掉會打擊經濟，有一天火災又死人的時候，又說政府怎麼都不處理？等到出事，還不是政府要負責。

柯文哲說，違建講起來是國恥，又不是今天才出現，已長期存在，但違建還課稅就很奇怪，違建就是罰金，違建還課商業稅，不是很奇怪，在不該營業的地方，這是台灣過去的通病，這次是錢櫃大火後終於下定決心，該怎麼做就怎麼做。為什麼是違建？因為公安標準沒有及格，假裝沒看到，錢櫃大火，北市誠實面對公安問題，一查下去發現很難達到標準。

柯文哲也說，高記比較特別，是房東房客，是跟人家租的，房東本來就想要都更，已經想都更，還要求要設無障礙空間、電梯、要停車位，他想說已經想要都更了，還花錢做這些公安設施的改變，就不願意，所以變成房東房客就提前解約，故事就這樣。

柯文哲表示，像銀翼也是想，既然要求就去符合標準，這樣也好，也給他時間改善，在錢櫃大火之後，還是要誠實面對問題，公安標準還是不能打折扣，該做還是要做到，就這樣。

至於名店出走，造成北市經濟影響？柯文哲說，關掉打擊經濟，有一天火災又死人的時候，又說政府怎麼都不處理？

他覺得既然發生錢櫃大火這種事情，還是要誠實面對台北市公安問題，不能說有問題不要處理，等到有天出事時，還不是政府要負責。

柯文哲說，違建最有名例子就是社子島，每次講說社子島就是很困難，不解決、永遠不會解決，違建還是要處理啦，面對問題是解決問題第一步，他覺得開始誠實去面對問題，終究要讓台灣成為一個法治的國家。至於這12家店都改善？柯文哲說，會輔導改善，盡量能改的改。