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新北花2晚拆除三重國小陸橋 還當地消失23年天際線

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
養工處僅花2個晚上就把頂蓋、大梁及樓梯拆除完畢。圖／新北市養工處提供
養工處僅花2個晚上就把頂蓋、大梁及樓梯拆除完畢。圖／新北市養工處提供

不受颱風巴威影響，新北市政府養工處仍依照原訂期程，在22日晚上準時開拆三重國小陸橋，現場不時有間歇性降雨，但施工團隊仍不畏風雨，利用2個晚上時間不眠不休執行拆橋作業，順利在深夜提前將陸橋頂蓋、樓梯、及大梁吊離，還給三重三和路消失23年的廣闊天際線。

養工處表示，三重國小陸橋近年來使用率較低，且樓梯及墩柱占據部分人行道，不僅影響民眾、學童通行動線，也有礙市容觀瞻。為改善人行道動線之流暢性，此次拆除作業依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由三重區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表、附近學校等進行會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，最後才進行拆除工程。

養工處表示，儘管巴威颱風尚未遠離，但為了趕在孩童開學前能有更寬敞的通學環境，經過與區長及校方協調下，最終決定將原訂2周的作業時間提前，僅花2個晚上將頂蓋、大梁及樓梯拆除完畢，其餘拆除及人行道復舊工程則預計在8月28日前正式完工，希望讓孩童在返校日即能安心上學，也減少附近居民的不便。

養工處指出，新北市自改制升格以來，共計已拆除26座使用率不高的人行陸橋，目前全市還有128座陸橋。接下來將陸續拆除板橋民權陸橋、八里國小陸橋、土城明德陸橋和三重忠孝陸橋4座人行陸橋，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，提升市容景觀、降低陸橋維護經費。

養工處在22日開拆三重國小陸橋，還給三重三和路消失23年的廣闊天際線。圖／新北市養工處提供
養工處在22日開拆三重國小陸橋，還給三重三和路消失23年的廣闊天際線。圖／新北市養工處提供

人行道 颱風

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