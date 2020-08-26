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大量廢材堆放北市空地 居民抱怨：垃圾車進出惡臭難耐

聯合報 / 記者胡瑞玲楊正海／台北即時報導
社子島近年查獲2起不肖業者租賃空地違法丟棄廢材案件。圖／北市環保局提供
社子島近年查獲2起不肖業者租賃空地違法丟棄廢材案件。圖／北市環保局提供

社子島及關渡地區因地處偏僻，加上禁限建，許多地主為賺錢，出租給業者濫倒廢棄物，當地里長也反應，有許多大型車輛、垃圾車頻繁進出運送沙土，造成當地路面龜裂不平、異味難耐。

里長謝文加指出，常能看到許多大型貨車、砂石車及垃圾車進出社子島，長期下來大型車輛行車路面都被壓壞，道路龜裂不平；而垃圾車本身就有異味，加上垃圾水滴到路面上，夏天熱氣蒸發後，惡臭更加難耐。

為了遏止不肖業者違法丟棄廢材，謝文加說，已與北市環保局研議，未來會針對易遭違規棄置區域道路進行攔查、加強巡查空地，若民眾發現可疑大型車輛或違法放置廢棄物土地，即刻通報要求相關單位前往稽查。

社子島自救會表示，社子島雖地處偏遠，但市府仍應重視當地民眾的生活環境，針對這些不肖業者租賃土地放置廢棄物、設置垃圾場，導致環境髒亂及惡臭，呼籲市府應祭出鐵腕政策、展現魄力徹底解決此問題。

台北市議員陳建銘指出，環保局和警察局應該設法加強查緝 過去台北關渡平原也曾發生過類似情形，經環保、警察局相互配合，因這些載運廢棄物的車輛的行駛路線大多一致，加強路檢，利用嚴查重罰，才解決問題。

陳建銘說，廢棄物中常包含營建用的廢棄物，政府也應該把相關廢棄物法令變得更周延，不要在法令混沌未明的情況下，導致營建業受連帶影響。

市議員徐立信也說，廢棄物蟑螂在社子島甚至台北市其他地方到處流竄，以租地、借地甚至號稱放置自己工廠機具為由，偷載大量事業廢棄物等放置，事後不理，讓地主成冤大頭，市府應掌握這些廢棄物蟑螂的最新手法，加強查緝。

廢棄物 社子島 垃圾車

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