新北推動智能含水量觀測 土石流防災再進化

近年氣候環境變遷，災害發生也日趨頻繁，新北市土石流潛勢溪流共計235條，數量位居全國第二，為避免土石流災害對於山區部落及村里造成潛在危險，農業局推動疏散治理規劃，並進行避難疏散檢討與保全資料更新。今年首次引進土壤含水量試驗儀器，藉由掌握降雨後土石流潛勢溪流集水區土壤含水量變化，進而觀察災害潛勢。

以108年金山區新增的DF235土石流潛勢溪流為例，經調查後得知，目前溪流內原有結構物良好無損，目前集水區植被情況良好，無明顯崩塌裸露區域，由於該區域內保全戶有設籍與不定期居住，每年度仍須持續針對保全對象加強避難疏散宣導，保持與保全戶的聯繫管道，以達到災時即時完成避難疏散。

為精進災時應變能力，今年首次使用土壤含水量試驗儀器，利用量測土壤介電常數取得穩定的土壤含水量資訊，具有精度高，響應速度快的特性，於災害當下為社區居民爭取更為充足的反應時間，選定土城DF054、新店DF098 兩處土石流中、高潛勢溪流進行測試，希藉由觀察土壤含水量徵兆比對降雨資料作為新北預警參考。

農業局表示，每5年會進行一次滾動調查，調查溪流材料情況、坡度及下游保全對象，有效調整土石流影響範圍及調整土石流高低潛勢。溪流狀況不佳急需治理的溪流，會將滾動調查評估報告提供予工程單位作為治理規劃依據。