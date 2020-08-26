聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北推動智能含水量觀測 土石流防災再進化
近年氣候環境變遷，災害發生也日趨頻繁，新北市土石流潛勢溪流共計235條，數量位居全國第二，為避免土石流災害對於山區部落及村里造成潛在危險，農業局推動疏散治理規劃，並進行避難疏散檢討與保全資料更新。今年首次引進土壤含水量試驗儀器，藉由掌握降雨後土石流潛勢溪流集水區土壤含水量變化，進而觀察災害潛勢。
以108年金山區新增的DF235土石流潛勢溪流為例，經調查後得知，目前溪流內原有結構物良好無損，目前集水區植被情況良好，無明顯崩塌裸露區域，由於該區域內保全戶有設籍與不定期居住，每年度仍須持續針對保全對象加強避難疏散宣導，保持與保全戶的聯繫管道，以達到災時即時完成避難疏散。
為精進災時應變能力，今年首次使用土壤含水量試驗儀器，利用量測土壤介電常數取得穩定的土壤含水量資訊，具有精度高，響應速度快的特性，於災害當下為社區居民爭取更為充足的反應時間，選定土城DF054、新店DF098 兩處土石流中、高潛勢溪流進行測試，希藉由觀察土壤含水量徵兆比對降雨資料作為新北預警參考。
農業局表示，每5年會進行一次滾動調查，調查溪流材料情況、坡度及下游保全對象，有效調整土石流影響範圍及調整土石流高低潛勢。溪流狀況不佳急需治理的溪流，會將滾動調查評估報告提供予工程單位作為治理規劃依據。
另外，也會依中央氣象局局發佈累積雨量值為黃色警戒或紅色警戒進行土石流保全戶疏散撤離，疏散至防災避難所避難，確保全戶安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言