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金山農會推幸褔農村 山海田三線玩透透
暑假接近尾聲，金山甘藷季正要開始，為推動金山在地幸福農村，金山地區農會與青年農夫發揮想法與創意，將金山的農遊方式分為山、海、田三線進行，還有怎麼吃、如何買、哪裡玩三大解析，製作成旅遊摺頁，要讓遊客感受金山農業觀光魅力。
金山區農會推廣部游士賢說，金山、萬里得天獨厚的農事環境，吸引不少青年農夫返鄉打拼，為了要為農產品創造更高的經濟價值，在地的青農不但自組聯誼會，近來更在行政院農委會經費補助、新北市農業局以及金山、萬里區公所的輔導協助以及金山地區農會彙編下，印製了金山青農摺頁簡介，要帶著遊客農遊玩遍金山。
響應109年幸福農村推動計畫，金山區農會希望將農業這個在地優勢發展串連，加入青年農夫的想法與創意，將金山的農遊方式分為山、海、田三線進行，還有怎麼吃、如何買、哪裡玩三大解析，讓遊客深度體驗，感受金山農業觀光魅力。
青農呂昆翰說，市府大力推動青春山海線，加上隨著金山甘藷季到來，在金山、萬里地區的青年農夫要用摺頁讓遊客知道，在地可不是只有種植地瓜，更有友善生態農業的蝙蝠、蚯蚓、跳跳羊、梅花鹿，還有繡球花、杜鵑花等花卉作物可以欣賞，崇尚貼近大自然的遊客，不妨抓住暑假的尾聲，跟著金山青農的摺頁，走遍金山山、海、田。
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