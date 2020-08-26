北峰國小人行道破損 終趕開學前修繕完成

汐止的北峰國小側門，長期以來地面嚴重破損不平，時間一久積水長青苔，造成小朋友上學路很不安全，今(26)日新北市議員白珮茹前往巡視完工後的人行道，平整的人行道，讓社區民眾及小朋友，走路更安全。

中興里長說，在北峰國小福德一路側門的人行道，因為汐止多雨，在人行道嚴重破損的情況下，就容易積水長青苔，，也因為多處破損修補，地面不平，造成學童上學路很不安全，也有人跌倒受傷。

北峰國小校長林素滿指出，感謝白議員還有里長的幫忙，讓我們行走的時候能夠更順暢，原來坑洞不平的地方也做了一番整理，未來在小學生上學放學、家長接送的時候，有更平坦舒適的環境。

市議員白珮茹表示，學校利用放暑假的期間將校門口進出的區域進行翻修，因為，這裡出入的人多，所以也協助以議員建議款協助，改善之後整齊也乾淨多了，孩子們進出也比較安全，希望開學後小朋友或是家長接送時，環境能夠更好、走起來也更安全。