「屏東可可展售會」到淡水 品嚐世界最佳黑巧克力

2019年世界巧克力大賽，來自台灣屏東縣的巧克力品牌，得獎項目總數位居第一，拿下「世界最佳黑巧克力」獎項。屏東縣政府特別到新北市淡水區捷金鬱金香酒店舉辦「屏東可可展售會」，讓民眾也可以嚐到台灣之光所產的巧克力。

台灣屏東縣的巧克力品牌，以5金、19銀、4銅，得獎項目總數位居第一，更以「台灣一號屏東黑巧克力62%」拿下「世界最佳黑巧克力」獎項。

屏東縣政府客家處長陳麗萍表示，屏東縣可可豆在民國103年開始種植到現在，從田間管理，產地到餐桌，直到現在拿了許多大獎，更讓屏東巧克力站上世界舞台，希望這一份的美好成果，也可以與國內的朋友來分享。

將捷文創總經理陳淑慧表示，這次活動有巧克力噴泉，可可豆所製成的許多堅果產品，相當豐富，也讓北部的民眾享受到屏東可可的香甜。另外屏東縣府也說，今年ICA世界巧克力大賽十月將在屏東舉辦，希望讓更多國內朋友品嚐到在地生產的可可好味道。