汐止茄苳溪邊坡淘空 新式護岸鞏固溪岸

汐止茄苳溪靠近啟德橋段，原本溪道長了幾棵大樹，清理後發現溪岸沖刷嚴重，目前改善工程已經進行中，今(26)日新北議員廖先翔也到現場關心施工狀況還有進度，盼施作新式護岸，保障溪岸安全。

崇德里長蘇宏杰說，之前在啟德橋邊的茄苳溪岸旁，出現損壞的狀況，底下的水泥護岸斷裂，至於邊坡也在老樹倒了之後進行清理時，發現凹洞，老舊的護岸也有淘空情況，很擔心有安全上的疑慮，尤其這裡也是溪流的轉彎處，我們也不希望因為溪流的沖刷地基再次淘空的情況，所以，也建議做災害預防鞏固工程，重新灌漿施。

新北市議員廖先翔表示，因為之前清開大樹後發現護岸都有淘空的情形，為了避免大雨繼續沖刷，造成護岸、路面崩下來，我們也趕快請公所進場維護，那會要求公所將護岸重新做防護加強，防止造成更大的損害。