淡水緣道觀音廟新亮點 喝咖啡賞世界紀錄大佛

新北市淡水山區可以看到有一座大佛佇立在山林間，這就是淡水緣道觀音廟所建的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」，去年九月也成功挑戰，締造金氏世界紀錄TM稱號「最大鋼製雕塑」。廟方開放特定區域，打造成為咖啡景觀座，讓大家可以一邊喝咖啡，一邊賞風景。

過去一段時間，許多民眾為了一賭千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像莊嚴，來到緣道觀音廟園區拍照，但礙於有部份園區正在施工，造成民眾誤闖，因此廟方決定開放特定區域，打造成為咖啡景觀座。

緣道觀音廟主委黃錦春表示，最初先開放入口廣場，但由於夏天愈來愈熱，因此打造了三座涼亭，做一個簡單的設計並且開放，而這三座涼亭也分別有不同的名稱，挑高的設計，讓座當裡頭的人，可以清楚的看到千手千眼大佛像。

主委黃錦春表示，這座聖像高度30.3公尺，寬度35.9公尺，是全世界最大尊的千手千眼觀世音菩薩。除了規劃咖啡座之外，一旁還有水舞表演，加上夜間燈光，色彩繽紛相當美麗，更讓園區成為一處打卡新亮點。