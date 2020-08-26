社子島地主遭棄廢棄物 環保局：地主恐一併受罰

近來社子島傳出有不肖分子租賃土地或廠房非法棄置廢棄物，有地主疏於簽約、查驗承租者實際用途受害，還擔心要面臨刑責，自費清除廢棄物。北市環保局指出，民眾若發現遭非法棄置，可透過1999市民熱線通報，共同打擊不法。

台北市議員徐立信指出，廢棄物蟑螂在台北市到處流竄，以租地、借地，甚至號稱放置自己工廠機具為由，偷載大量事業廢棄物等放置，事後不理，讓怕事地主成冤大頭，必須得花數十至數百萬不等請人清除，成目前廢棄物蟑螂最新手法，二頭賺廢棄物蟑螂成最大即得利益者，文山、社子都爆出有地主受害，初估受害金額破千萬。

環保局表示，地主已向警方報案，將配合檢警偵辦，了解廢棄物來源及流向，並持續與警方合作加強攔查；另也呼籲地主，違法提供土地回填、堆置廢棄物將面臨刑責，民眾若發現遭非法棄置，可透過1999市民熱線通報，共同打擊不法。

環保局指出，有社子島地主控訴，一名潘姓男子以放置空調機具為由承租土地，潘男在支付首月租金及押金共3萬元後藉故稱忙離去未簽約，地主數日後才發現潘男指揮貨車及工人趁天黑堆置裝潢廢材，後續要潘男清除卻聯繫不上，遭「假租地真丟棄」，事後還得自費數十萬元清除。

環保局表示，社子島地主稱受潘姓男子所騙，因害怕連帶受罰，第一時間才未向警方、環保局反映並自行處理；事實上，根據廢棄物清理法第46條規定，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1，500萬元以下罰金。

環保局指出，為加強查緝非法棄置，台北市政府設有違規棄置物聯合稽查專案小組，跨局處追查非法棄置行為，包含環保局與警察局針對易遭違規棄置區域道路進行攔查，巡查空地等作為，在查獲不法後會對行為人扣留清運車輛及作業機具，並移送檢警偵辦。

近一年來社子島地區環保局已查獲私人土地遭違法回填、堆置廢棄物案共二件，都已會同警政署保七總隊刑事警察大隊、環保署督察總隊北區環境督察大隊調查後法辦，其中一案行為人已清空廢棄物，另一案則是行為人與地主一併被移送，目前限期清理改善中。