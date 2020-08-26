賣粿拉拔9子女長大 新北曾家捐贈5部爬梯機

新北市曾家兄弟感念母親生前使用過復康巴士，決定以父母「曾榮福、曾莊送」為名，捐贈總價115萬元的5部輪椅型履帶爬梯機。曾家媳婦魏桂芬說，婆婆用扁擔挑自製的紅龜粿、芋頭粿到市場賣，拉拔全家孩子成家立業，希望以父母之名回饋社會。

曾家老四曾茂燦說，想為高壽往生的父母盡點孝心，剛好遇到新北市樂心關懷協會曾捐贈履帶式爬梯機，因此兄弟決定集資捐贈。曾茂燦的妻子魏桂芬說，公婆拉拔曾家9個兄弟姊妹長大，才有辦法讓各子女能夠成家立業。

魏桂芬指出，曾家兄弟姊妹有從事車床、鐵工廠，也有販售酒品，公公曾榮福94高齡、婆婆曾莊送96高壽辭世，由於婆婆曾使用過復康巴士近1年，決定以公婆名義捐贈回饋。

新北社會局長張錦麗說，新北目前有85台爬梯機，有許多老舊公寓無電梯，輪椅和人要分開扛、揹，輪椅型履帶爬梯機可以連人帶輪椅上下樓梯，並直接上下復康巴士，操作簡便安全。

張錦麗表示，新北自2012年開辦爬梯機租借服務，一般民眾租借，月租3千元、周租1千元、日租200元，低收、中低收等弱勢免費，爬梯機已服務4萬1220人次，民眾若有需求可洽輔具中心。