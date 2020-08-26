新北市府規畫興建毛寶貝長照醫療園區

新北市動保處規畫2022年在三峽興建毛寶貝長照醫療園區，也協助街頭犬貓善終，提供樹葬追思、免費火化服務。市長侯友宜說，市府今年5月已訂定動物保護自治條例，未來市府各單位都可輔導認養，疫情對寵物業沒有影響，寵物經濟是下一波振興方向，好讓人和寵物都能安居樂業，許給寵物一輩子的幸福。

今天國際狗狗節，9月9日則是台灣狗狗節，動保處因應寵物高齡化趨勢，規畫毛寶貝長照醫療園區，將結合寵物、動物醫院、餐廳、旅遊業等業者，打造毛寶貝複合式長照醫療園區，提供寵物醫療需求。另推動10處動物之家轉型為樂活園區，並設置50處寵物健康生活站。

新北市動物之家目前收容1457隻貓狗，愛心大平台協助籌募飼料，上月底為止已媒介出養2922隻，認養率 97%；認養小棧也送養3773隻。現有的校園犬有65隻，機關犬61隻。

動保處代處長楊淑方說，寵物也需要動健康，新北市有17座寵物公園、專屬運動場區，未來會結合相關行業推出寵物友善地圖，交通局也已規畫10條友善路線景點，鼓勵飼主們帶著寵物出遊，振興寵物旅遊經濟。

她說，寵物壽命也大幅延長，長照需求增加。在衰老前提供行動醫療站，去年7月迄今服務超過千隻，每月1次服務也增加為2次；24小時動物救援中心每年出動超過4000次，以三級制醫療協助，先由駐區獸醫斤處理，情況嚴重轉送毛寶貝醫療中心，最後才送到台大動物教學醫院。

侯友宜說，新北市飼養寵物最多，也最有愛，動物福利措施要有前瞻性，寵物高齡化照護、守護毛寶具健康很重要。很多人飼養都是一時衝動，但寵物需要一個家庭去呵護，而不是要養就養、不養就丟，所以飼主的課程很重要。也要確保合法，強力取締違法繁殖場，盤點相關商店，管理上才能更精準。