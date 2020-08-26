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加強救災應變 台大新竹生醫分院與消防局辦消防演習

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為強化醫療院所火災發生時自救應變能力與消防搶救戰力部署，新竹縣消防局第一大隊今天在臺大醫院新竹生醫園區分院舉辦聯合消防演習。圖／新竹縣消防局提供
為強化醫療院所火災發生時自救應變能力與消防搶救戰力部署，新竹縣消防局第一大隊今天在臺大醫院新竹生醫園區分院舉辦聯合消防演習。圖／新竹縣消防局提供

為強化醫療院所火災發生時自救應變能力與消防搶救戰力部署，新竹縣消防局第一大隊今天在臺大醫院新竹生醫園區分院舉辦聯合消防演習，院長余忠仁表示，盼藉由演練，提升醫院員工消防救災知識與能力，也讓消防人員有機會熟悉醫院內部設施與運作模式，未來發生災害能迅速應變，使醫院內傷病患生命財產獲得最大保障。

新竹縣消防局表示，國內近來發生多起廠商關閉消防設備釀成災害案例，及轄內工廠火災事故頻傳，造成場所財產嚴重損失，為避免憾事一再發生，除舉辦消防安全設備自主檢查座談會，考量生醫園區生技大樓有許多研究廠商進駐，出入人員眾多，也在生醫園區安排此次火災搶救實兵搶救演練。

身兼安全衛生室主任的副院長袁瑞晃指出，此次演習與消防局第一大隊規畫討論數月，針對防災與火災應變做相關的模擬與演練，情境設定為醫院地下1樓廚房爐灶起火，煙霧瀰漫至4樓病房。

醫院第一時間動員自衛消防編組人員，進行火災通報與緊急火警廣播，並向消防局通報火災案件請求支援，內部滅火班人員進行火災初期滅火，同時間由避難引導班人員引導疏散各層樓人員，再由救護班人員對緊急傷病患者作初歩醫療處置等，消防局救災人員抵達現場後，立即佈署及編組進行延伸水帶滅火、入室人命搜索、協助內部人員緊急疏散等工作，並使用雲梯車升梯將五樓受困人員救出，順利成功。

袁瑞晃表示，這次演練動員醫院及消防局人員68人，醫院參演人員23人，消防局出動警消、義消、救護志工以及婦宣共計45人，並出動指揮車、救護車、雲梯車及消防車以及宣導車等。

火災 新竹 演習

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