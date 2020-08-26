近距離看狐猴！北市動物園「大網籠」重新開張

台北市立動物園非洲動物區的狐猴戶外運動場，因長時間風吹日曬出現鏽痕，園方耗時一個多月修復，近日終於完工，今早保育員入場安全檢查，預計周六就能重新開放，屆時民眾入園，可以近距離觀察觀察環尾狐猴、白頸狐猴、褐狐猴玩耍逗趣的模樣。

若想從非洲動物區通往溫帶動物區，必須經過一道長型走廊，而在走道旁被眾多植被圍繞的大網籠，正是狐猴的家。園方表示，為了讓動物身處在近似原生環境的條件中，園內設有許多網籠，讓他們能攀爬、遊憩，也得花相當多的時間去維護。

園方說，保育員除了修剪樹木外，也要負責除草與檢查環境，否則颱風來襲，依附在網籠的藤蔓數量過多，恐讓受風面增加，導致網幕變形，甚至讓網籠被風吹破，過去大網籠經風吹日曬雨淋，表面也出現生鏽痕跡，這回則是進行除鏽工程，由於是在活動場內進行施工，狐猴們只好先搬到內欄舍，且網籠高度很高，工程人員還得踩上鷹架才能順利施工。

園方表示，網籠工程已完成，今早已入場安全檢查，預計周六前就會重新開放「狐猴」及民眾入場，民眾若經過狐猴戶外活動場，除了欣賞網籠的嶄新面貌，也可找找狐猴們在哪玩耍，但可能會「敗興而歸」，狐猴擅長躲藏，在充滿植栽的環境中，恐怕只能「只聞猴聲，不見猴影」。