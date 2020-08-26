捷運萬大線穿金城公園 環境影響說明會爆衝突

台北市捷運局今上午於樹林區公所舉辦捷運萬大線第二期工程環境影響說明會，其中萬大線LG11站軌道將穿越金城公園，恐破壞大片綠地，引起環保團體及部分居民不滿，今在說明會中，反對捷運線穿越公園的民眾數次發言，與其他民眾爆發口角衝突，警方介入才沒擦槍走火。

捷運萬大樹林線二期工程LG11站原直行金城路，但台北市捷運局評估，原規畫站體已占滿道路，缺乏落柱位置，因此改把捷運站體移到公園，繞道進入土城公園內，且繞進公園不需要多徵收私有地，減少拆遷範圍，

但環保團體批評，軌道「捨直取彎」穿越金城公園，將破壞在地民眾數十年來休憩的綠地環境，上百棵樹木恐遭砍伐，另外，軌道鄰近住宅及學校，衝擊居民生活品質，學童的發育也可能受到影響。

今說明會的提問環節，反對穿越金城公園的代表接連發言，一度令其他樹林民眾不滿，認為明明在樹林舉辦說明會，討論的卻幾乎都是土城議題，其中一名樹林居民發言時，因發言支持軌道設計，遭反對派民眾數度打斷發言，雙方爆發口角衝突，更有人用力敲桌，所幸警方立刻上前才維持住秩序。

樹林區大同里長陳華宗表示，既然萬大線牽涉範圍這麼廣，且土城、樹林各有問題須討論，應各辦一場說明會，才不會演變成現在這樣的狀況；環保團體也質疑，台北捷運局就是要故意辦在樹林，引發土城、樹林民眾矛盾。

說明會主持人、台北市捷運局主任秘書王偉回應，說明會地點是取軌道範圍中間點，後續會針對LG11站體及軌道舉辦專案說明會，邀請關心的民眾參與討論。