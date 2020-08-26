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避免內輪差 高市區監理所辦行車視野輔助系統教育訓練
大型車輛駕駛常因內輪差而疏忽，造成重大車禍傷亡。交通部公路總局統計大型車加裝行車視野輔助系統已達99%，高雄市區監理所今上午舉辦大型車行車視野輔助系統教育訓練，加強駕駛人對系統操作熟悉度及提升相關知識。
高雄市區監理所表示，大型車輛行駛道路時因車輛軸距、車長愈長及轉彎時駕駛人位置高度差容易造成死角、內輪差也就愈大，時因駕駛人疏忽而遭成重大傷亡。
交通部公路總局統計大型車加裝行車視野輔助系統已達99%，為加強駕駛人對系統操作熟悉及提升相關專業知識，高雄市區監理所今上午邀貨運、公路、遊覽車、客運等業駕駛人種子教官參加，並找多家行車視野輔助廠商技師辦理教育訓練，包括靜態講解及動態實車操作，駕駛人種子教官發問踴躍。
高雄市區監理所所長陳崑山表示，為了用路人安全，大型車駕駛人於行駛道路時，需善用行車視野輔助系統注意視野死角、內輪差影響，而行人、自行車、機車更要注意自己勿進入危險區域以策安全。
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