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圓仔妹趾爪卡住踢腿好萌 動物園狐猴網籠重開

中央社 / 台北26日電

台北市立動物園今天表示，大貓熊寶寶「圓仔妹」趾爪勾到枝條時，會揮動肉肉四肢想掙脫，呆萌模樣療癒人心。另外，園內狐猴仿自然網籠除鏽工程完成，預計週末前重新開放。

動物園表示，「圓仔妹」今天59日齡，體重來到3552公克。「圓仔妹」剛出生時，就能在她粉嫩小手和腳掌上，看到細細軟軟的指甲，隨著身體逐漸成長，指甲慢慢長長變硬，腳掌肉墊也變硬變厚。

動物園表示，「圓仔妹」趴睡或醒著在竹葉床活動時，偶爾會勾到竹葉枝條，這時「圓仔妹」會揮動肉肉四肢想掙脫，呆萌模樣療癒攝影師。

另外，動物園指出，歷時一個多月，非洲動物區狐猴戶外活動場大網籠除鏽工程終於完成，動物園發言人曹先紹接受中央社記者電訪時表示，已完成安全檢查，確認場內無金屬殘留物，預計週末前重新開放網籠。

動物園表示，網籠經長時間風吹日曬雨淋，難免出現生鏽痕跡，維修期間，園方將原本住在裡面的狐猴搬到內欄舍，搭鷹架才順利完工。如今施工完成，歡迎民眾重返此地，近距離觀察環尾狐猴、白頸狐猴和褐狐猴。

動物園 圓仔

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