快訊

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

數位時代大躍進？陸推「數位人民幣」之虛與實

北市中山堂側溝、人行鋪面更新 創優質藝文環境

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中山堂前廣場進行側溝及人行徒步區鋪面更新，讓當地民眾及遊客擁有優質生活及藝文環境。圖／北市水利處提供
中山堂前廣場進行側溝及人行徒步區鋪面更新，讓當地民眾及遊客擁有優質生活及藝文環境。圖／北市水利處提供

台北著名藝文重要場所中山堂，因原有排水溝老舊磨損，影響當地環境及市容，為此，北市水利處於中山堂前廣場周邊進行側溝更新工程，提供當地居民及遊客享受更好的藝文環境。

位於中正區延平南路及永綏街中樞地段的中山堂前廣場，為北市藝文相關表演活動的重要場所，許多遊客及學生都會前往參觀，但既有排水溝因多年使用導致老舊破損，嚴重影響當地環境及市容。

此次側溝更新工程於今年4月8日開工，更新側溝長度達107公尺、總經費約109萬元。除了更新側溝，也在人車徒步區進行鋪面更新，此工程已於日前順利完工。

水利局表示，更新後能維持排水順暢、讓當地居民及遊客享受更好生活品質及觀光藝文環境。中山堂過去被稱為「台北公會堂」，1992年被內政部公告指定為第二級古蹟，2019年後文化部公告升格為國定古蹟

現今主要提供民眾休閒、藝文、展演及紀念性的活動空間，加上徒步區環境改造，更能嶄露中山堂本身特性，展現不同的歷史文化氣息。

此外，中山堂前廣場正門兩旁的植栽基座，為1920年西洋建築所使用方正石塊疊砌，除有長短不一、形成不規則組合的特色外，現種植的花卉已盛開，儼然成為另類網美牆，民眾不防前往欣賞、拍照。

北市中山堂為國定古蹟，也是藝文相關表演活動的重要場所。圖／北市觀傳局提供
北市中山堂為國定古蹟，也是藝文相關表演活動的重要場所。圖／北市觀傳局提供
中山堂前廣場進行側溝及人行鋪面更新，讓當地民眾及遊客擁有優質生活及藝文環境。圖／北市水利處提供
中山堂前廣場進行側溝及人行鋪面更新，讓當地民眾及遊客擁有優質生活及藝文環境。圖／北市水利處提供

國定古蹟 北市 建築

延伸閱讀

人行貨幣政策 拋「三個不變」

補防疫漏洞 議員促北市跨局處稽查

啟智走入歷史 北市特教學校揭牌

機車路邊停車 北市首創推400元月票

相關新聞

「圓仔妹」在地上躺練「甩手功」？ 園方曝光是這原因

大貓熊寶寶「圓仔妹」出生第59天，體重已經來到3552公克，身體各結構穩定成長中，「圓仔妹」的小手腳掌與指甲，也從剛出生...

北市中山堂側溝、人行鋪面更新 創優質藝文環境

台北著名藝文重要場所中山堂，因原有排水溝老舊磨損，影響當地環境及市容，為此，北市水利處於中山堂前廣場周邊進行側溝更新工程...

東明公宅電梯故障 北市：10天完成修復 減免租金1千

台北市議員李明賢日前接獲陳情，東明公宅電梯故障整慘住戶，公宅明明僅21層樓電梯卻顯示60樓，不僅住戶嚇出一身冷汗，還有人...

變電箱改善進度延宕 侯友宜要列管緊盯

新北市府推動變電箱改善工程，但台電台北南區營業處131件只完成32件，歸咎預算、時間不足使進度延宕。市長侯友宜昨天表示，...

議員：瑞芳醫院應採OT 加快期程

新北市政府規劃以BOT方式設立瑞芳醫院，市議員林裔綺認為應改採OT方式興建，有助加快期程，順利銜接使用期限將屆的礦工醫院...

瑞芳醫院都計發布 將採BOT興建

新北市東北角醫療資源不足，市府選定瑞芳市區0.27公頃市有地，發布實施「瑞芳醫院都市計畫案」，衛生局將以BOT方式新建瑞...

啟智走入歷史 北市特教學校揭牌

台北市立啟智學校更名為「台北市立台北特殊教育學校」，昨天正式揭牌，這也是全台最後一所更名的「啟智」學校，「啟智」校名在台...

新北市李科永圖書館動工 明年底啟用

新北市林口區李科永紀念圖書館昨天動工，將融合周邊公園地景，打造2層樓、251坪的兒童專屬閱讀空間，並將增加近3萬冊童書，...

叫我第一名／百大青農戴文祥 精進茶業技術

新北市三峽茶農戴文祥是第4代，原本從事電信業，5年前家中茶園受到蘇迪勒颱風摧殘，他放棄工作，返鄉接下家中產業，近年在評鑑...

東環段首場公聽會 「無痛轉乘」成民眾關心重點

台北市捷運環狀線東環段正進行綜合規畫作業，預計2021年完成綜合規畫書、2023年進行施工，工期近10年，為聽取規畫路線...

學校臨停6分鐘 新北將擴及日托、長照機構

新北去年在2所國小前試辦智慧停車科技管理，讓家長有6分鐘時間可以臨時停車接送小孩，新北市長侯友宜昨宣布，未來將擴及老人日...

400元機車月票／藍綠議員反應不一 汽車族也想要月票

台北市為減輕機車族負擔，推出路邊停車月票，藍綠議員反應不一，國民黨議員游淑慧表示，合理月票能降低年輕人及經濟弱勢者負擔，...

熱門新聞

高雄市長就職第二天！蘇貞昌送50億大禮給陳其邁

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

高雄凌晨大雨 湖內岡山仁武等地傳淹水

傷腦筋！台南平地暴雨成災 曾文水庫竟幾乎無進帳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。