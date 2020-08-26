北市中山堂側溝、人行鋪面更新 創優質藝文環境
台北著名藝文重要場所中山堂，因原有排水溝老舊磨損，影響當地環境及市容，為此，北市水利處於中山堂前廣場周邊進行側溝更新工程，提供當地居民及遊客享受更好的藝文環境。
位於中正區延平南路及永綏街中樞地段的中山堂前廣場，為北市藝文相關表演活動的重要場所，許多遊客及學生都會前往參觀，但既有排水溝因多年使用導致老舊破損，嚴重影響當地環境及市容。
此次側溝更新工程於今年4月8日開工，更新側溝長度達107公尺、總經費約109萬元。除了更新側溝，也在人車徒步區進行鋪面更新，此工程已於日前順利完工。
水利局表示，更新後能維持排水順暢、讓當地居民及遊客享受更好生活品質及觀光藝文環境。中山堂過去被稱為「台北公會堂」，1992年被內政部公告指定為第二級古蹟，2019年後文化部公告升格為國定古蹟。
現今主要提供民眾休閒、藝文、展演及紀念性的活動空間，加上徒步區環境改造，更能嶄露中山堂本身特性，展現不同的歷史文化氣息。
此外，中山堂前廣場正門兩旁的植栽基座，為1920年西洋建築所使用方正石塊疊砌，除有長短不一、形成不規則組合的特色外，現種植的花卉已盛開，儼然成為另類網美牆，民眾不防前往欣賞、拍照。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言