北市中山堂側溝、人行鋪面更新 創優質藝文環境

台北著名藝文重要場所中山堂，因原有排水溝老舊磨損，影響當地環境及市容，為此，北市水利處於中山堂前廣場周邊進行側溝更新工程，提供當地居民及遊客享受更好的藝文環境。

位於中正區延平南路及永綏街中樞地段的中山堂前廣場，為北市藝文相關表演活動的重要場所，許多遊客及學生都會前往參觀，但既有排水溝因多年使用導致老舊破損，嚴重影響當地環境及市容。

此次側溝更新工程於今年4月8日開工，更新側溝長度達107公尺、總經費約109萬元。除了更新側溝，也在人車徒步區進行鋪面更新，此工程已於日前順利完工。

水利局表示，更新後能維持排水順暢、讓當地居民及遊客享受更好生活品質及觀光藝文環境。中山堂過去被稱為「台北公會堂」，1992年被內政部公告指定為第二級古蹟，2019年後文化部公告升格為國定古蹟。

現今主要提供民眾休閒、藝文、展演及紀念性的活動空間，加上徒步區環境改造，更能嶄露中山堂本身特性，展現不同的歷史文化氣息。