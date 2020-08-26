東明公宅電梯故障 北市：10天完成修復 減免租金1千

台北市議員李明賢日前接獲陳情，東明公宅電梯故障整慘住戶，公宅明明僅21層樓電梯卻顯示60樓，不僅住戶嚇出一身冷汗，還有人受困電梯內。都發局表示，經過連日搶修，目前廠商表示，故障電梯因涉及進口零件設備故障，預計包含材料運輸及施工，約需10天完成修復。

都發局表示，待料期間，為維持運轉中電梯正常服務，將請廠商派專人24小時現場待命維修，都發局將提供受影響住戶9月份每戶1000元之租金減免，該減免金額並由廠商全額負擔。

對於公宅僅21層樓，為何電梯顯示60樓？都發局住宅服務科長陳正廷表示，經過多次檢查，發現維修人員關機查修後，再次送電開機時，系統瞬間顯示之開機畫面，送電完成即會顯示正常樓層。

陳正廷說，東明社宅全區分為甲區、乙區共三棟大樓，每棟皆有2部電梯供住戶搭乘使用。本次發生故障電梯為乙區B棟其中1部，另1部電梯則維持正常運作，也因滿載而產生電梯過樓不停情形，才會造成等待民眾誤以為電梯故障。

至於後續維護，經都發局積極邀請廠商及詢問中華民國升降設備安全檢查協會研析替代方案後，電梯協會表示，電梯已取得電梯許可證，後續維修仍需尊重廠商現所提出的專業修繕方案，以確保電梯未來可安全運作。目前廠商已承諾將縮短材料進廠時間，並於到料後全力趕工施作。