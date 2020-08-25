東環段首場公聽會 「無痛轉乘」成民眾關心重點

台北市捷運環狀線東環段正進行綜合規畫作業，預計2021年完成綜合規畫書、2023年進行施工，工期近10年，為聽取規畫路線沿線地方民意，台北市捷運局今晚7時於文山區舉辦第1場公聽會，許多民眾提出關心議題，包含未來捷運站內是否能無痛轉乘、列車穩定性是否能夠提升。捷運局表示，會盡量規畫站內轉乘，若無法站內轉乘，則將設置連通道，而列車穩定性則要考量各車站及線型設計。

今晚公聽會不少民眾也提出心中疑惑及建議，王先生首先提問，未來環狀線轉乘需要先出站，還是可站內轉乘？捷運局副局長陳耀維表示，會盡量規畫站內轉乘，無法站內無痛轉乘則將設立連通道，此連通道僅長約280公尺，不會讓民眾為了轉乘走到到天荒地老。

也有民眾擔憂，未來東環段連接文湖線動物園站後，動物園專程人潮恐劇增，造成交通衝擊，陳耀維表示，動物園站是否增設出口，未來可以再研議。

另外，台大張同學也表示，過去搭乘文湖線，因有許多車道有許多轉彎處，車速「逢彎必減」，列車搖晃搭乘感受很不舒服，期盼未來東環段路線能盡量拉直，提升搭車舒適度。

對此，陳耀維回應，路線規畫當然越直越好，但也必須考量行經的各車站，東環段的線型設計會依照捷運標準進行設計、施工；針對車廂穩定性部分，陳耀維說，環狀線列車技術已比過去提升。

台大土木工程學系教授許添本表示，捷運工期過去都是10年以上，近年工程技術越來越好，建議捷運局是否能縮短期程，減少施工黑暗期。

交通大學運輸與物流管理學系教授汪進財也說，捷運施工的經費預估雖是參考既有系統、物價來調整，但有些工程在地下深處，認為成本是否低估還可再思考。

環狀線共有東、南、西、北4個環段，完工後可行程完整的首都環型路網，透過捷運串聯既有軌道路網，提升大台北地區交通便捷。第一階段的西環段已在今年初通車，第二階段的北環段及第三階段的南環段目前在進行細部設計，最慢明年中可陸續發包施工。