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北市推出機車路邊停車月票400元吃到飽 汽車族爆氣怒吼

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市為減輕機車族負擔推出400元路邊停車月票，卻引發汽車族不滿。圖／聯合報系資料照
北市為減輕機車族負擔推出400元路邊停車月票，卻引發汽車族不滿。圖／聯合報系資料照

北市為減輕機車族負擔推出路邊停車月票及每日1單政策，卻引發汽車族不滿，對於市府推出的機車月票政策，藍綠議員反應不一，國民黨議員游淑慧表示，合理月票能降低年輕人及經濟弱勢者負擔，民進黨議員簡舒培則痛批市府政策搖擺不一，更質疑是否出現類似1280搭破萬的「400元月票萬元常客」。

陳姓民眾表示，為討好機車族推出機車路邊停車月票，但汽車停車費長期下來也是一筆可觀費用，「機車族與汽車族都是台北市民」，若能推動機車月票，盼市府也能規畫汽車月票相關政策。

游淑慧指出，較常騎車群眾多為年輕人及經濟弱勢者，業務工作性質民眾更有一日多點停車需求，但長期下來停車費成為機車族沈重負擔。相較汽車停車因路段費率不同，北市機車收費為同一費率，推動月票及每日1單政策可有效解決機車停車問題。

簡舒培則持不同意見，認為北市長柯文哲前年才提出全市機車全面收費，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，現在卻為了減輕機車族負擔推出月票制，到底要推使用者付費還是綠色運輸？另外，北市推出1280月票鼓勵民眾多搭捷運及公車，遇到萬元常客卻質疑違法急著揪出，「400元機車月票是否也會出現下一個萬元常客？」

對此，北市停管處解釋，全市滾動式推動機車收費制度，從免費停車到單次20元推動過程中，為了提升機車族接受度、減輕多點停車費用負擔及達到停車格管理目的，才會推出以上機車兩政策。

針對汽車族的質疑，停管處表示，北市汽車停車礙於路段率，各區域停車費用不一，且停車格或公用停車場周遭居民較不支持推行汽車月票，擔憂屆時汽車停車格會有長期霸占問題，加上市府強調大眾運輸的便利性，因此不考慮推動汽車停車月票政策。

北市 機車族

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