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新北推動興建瑞芳醫院 2025年銜接礦工醫院照護傷患

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市政府城鄉局表示，瑞芳醫院都市計畫案日前經審議通過，即日起開始實施，將為當地多提供160多位病床。圖／新北市城鄉局提供
新北市政府城鄉局表示，瑞芳醫院都市計畫案日前經審議通過，即日起開始實施，將為當地多提供160多位病床。圖／新北市城鄉局提供

新北市政府推動成立瑞芳醫院，市議員林裔綺認為採OT方式興建，有助加快期程，順利在2025年銜接礦工醫院，繼續服務瑞平雙貢鄉親和東北角觀光客。在地龍潭里長陳淑霞認為，新醫院除提供基本醫療，還要與大醫院合作，建立「後送」機制，才能獲得患者信賴。

東北角醫療資源不足，新北市瑞芳、平溪、雙溪和貢寮區，目前只在瑞芳有礦工醫院。市府城鄉局表示，瑞芳醫院都市計畫案日前經審議通過，即日起開始實施，將為當地多提供160多張病床，強足瑞芳地區醫療量能。

1982年啟用的瑞芳礦工醫院，因為建築物混凝土氯離子含量高於標準，又有耐震度不足等房舍結構安全疑慮，原本營運到2021年。考量瑞芳醫院興建期程無法即時銜接，經相關技師鑑定延長使用到2025年沒問題。

林裔綺說，礦工醫早年是以OT方式委外營運，因此可向衛生福利部提案申請相關醫療補助。市府如以BOT方式興建礦工醫院，將少了衛福部的奧援，如果因此影響業界投資意願，擔心期程受阻，無法順利在2025年銜接礦工醫院停業，繼續提供醫療服務。

林裔綺說，新建的瑞芳醫院除服務在地鄉親，也要照護東北角1年近千萬名山、海觀光客的安全，急診部門一定要有充足設備，提升救護量能。瑞芳地區長期照護服務需求也很大，希望瑞芳醫院能提供優質服務。

陳淑霞表示，瑞芳地區老年人口比例越來越高，希望瑞芳醫院未來多提供慢性病醫療服務。偏郷醫院不可能包山包海，但最少要有足夠的檢查設備，幫助鄉親找到病灶，查出病因，再轉介到大醫院治療。如果也只是「看一看、弄一弄」，沒有後送配套服務，一定很快就「蕭條」了。

瑞芳

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