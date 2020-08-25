東北角醫療資源不足 瑞芳新醫療大樓預計2025完工

新北市東北角4行政區瑞芳、平溪、雙溪、貢寮醫療資源不足，目前只有瑞芳區有一座礦工醫院，但礦工醫院從1982年啟用至今，因混凝土氯離子含量高於標準，又有耐震度不足及房舍結構安全疑慮，使用年限只到2023年，新北市府預計在瑞芳消防分隊對面的停車場，以BOT方式新建結合醫療與長照功能的綜合性服務大樓，都市計畫案日前已審議通過，最快2025年完工。

衛生局衛生企劃科長陳玉芬指出，瑞芳礦工醫院曾在1998年短暫停止營運4個月，但地方仍有醫療需求，故重啟經營，經補強結構後，使用年限可至2023年，明年將爭取經費，延長使用年限。

陳玉芬表示，新的綜合服務性醫療大樓採BOT方式辦理，選定瑞芳消防分隊對面的市有地，面積合計為0.27公頃，預計興建地上8層、地下3層，設立住宿式長照機構135床、急性一般病床33床、日照中心及門診，並提供24小時急診醫療服務及停車空間，預計今年底至明年初辦理招商。

陳玉芬說，規畫設計預估一年時間，因應瑞芳多雨天候，興建工期至少兩年半到三年，最快2025年可完工。