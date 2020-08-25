自閉童炎夏包緊緊武裝自我 幼教師用愛突破心牆

新北市府今頒發幼教之光及親師生成長故事獎，其中三民幼兒園拿下特優，園內有一名叫承承（化名）的自閉症兒童，原本與人疏離，到了夏天仍戴帽子、穿長袖，藉此自我武裝，在園內教師努力下，用音樂、跳舞的方式，陪伴承承突破心牆，後來他不但可與同學互動融洽，更成為最熱心助人的小天使。

副市長謝政達今出席「109學年度公私立幼兒園園長(主任)會議」，與1114所幼兒園代表共同宣示，保護幼兒權益。謝政達表示，感謝幼兒園於疫情間落實防疫措施，並以溫暖、正向、尊重、溝通、安全等五星原則，提供家長安心送托場域。

現場也頒發幼教之光及親師生成長故事獎項，由三民幼兒園、育苗幼兒園拿下特優。三民幼兒園長楊嬪媛獲獎時激動落淚，自述女兒是聽障生，深知弱勢兒童就學的不易，因此也更加重視這群孩子們的就學狀況。

三民幼兒園教師林憶伶表示，園內一名叫承承的自閉症兒童，一開始就學時，四季都戴著帽子、穿長袖，即便炎熱的夏日也不願脫下，藉此武裝自我，且與人互動難以正常表達，常產生摩擦。教師們透過音樂、遊戲及包容與愛，一步步讓孩子融入環境，症狀也逐漸消失，更成為最熱心助人的學生。

育苗幼兒園長趙雁君表示，一名叫品均(化名)的學生為先天染色體異常，具有多種障礙，出生後母親就離開身邊，由父親與祖父母教養，由於品均身材比同齡孩子嬌小，再加上外貌與一般人不同，常常遭到排擠。