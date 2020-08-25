北海岸長輩關節退化免開刀 扶輪社捐百劑PRP

偏鄉北海岸地區醫療資源缺乏，長輩關節退化多數選擇忍耐痠痛不願輕易開刀，為照顧偏鄉醫療與偏鄉長輩，南波扶輪社媒合社友捐助100劑的PRP又稱為自體血小板注射療法給台大醫院金山分院，希望幫助北海岸地區有相關症狀的長輩能夠有效率的免於關節疼痛、退化之苦。

南波扶輪社長周天明表示，南波扶輪社看準金山醫院的醫療服務不只是院內醫療，院外的主動出擊社區關懷與服務相當符合創社理念，因此早在年初就有針對長照服務的合作，這次也要感謝社友Abel的善心，促成再一次的合作，帶上偏鄉較缺乏的醫療資源，來造福偏鄉長輩，改善老人家長期肌肉、關節退化痠痛的問題。

醫凡企業有限公司總經理周玉堂說，身為社會的一份子，有能力也希望能夠為偏鄉醫療盡一份心力，更希望的是，這份善心能夠被更多人看見，偏鄉醫療資源缺乏的議題可以被更多人重視，一起來做社會服務，照顧更多需要幫助的人。

台大醫院金山分院長張志豪表示，剛開始聽到要捐PRP大家都難以置信，因為PRP屬於高端的醫療資源，偏鄉實在少見，而且所費不貲，偏鄉長輩難以接觸到，除了代表台大醫院金山分院感謝南波扶輪社的善心，未來這一百劑的PRP金山分院也將作為重陽禮物服務在地有需要的長輩，期待辛苦勞動一輩子的長輩能夠用最有效率的療法來脫離痠痛。