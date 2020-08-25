新北市電動自行車上線 淡水36站點先開跑
新北市交通局電動輔助共享自行車試辦計畫，昨(24)日下午5點起率先在淡水區上線，電動輔助自行車試辦計畫第一階段在淡水區與板橋、新店、三重等3條通勤綠廊共規劃55個點位，其中淡水區的36個點率先上線，另板橋、新店、三重通勤綠廊則於9月1日起啟動。
新北市交通局科長黃莉雅表示，經過前兩個月的測試，現在正式上線，淡水區先設置36處站點，每個站點4到6輛單車，未來逐步增加預計投放400輛自行車。
另外運點科技公司沈暐傑表示，電動輔助自行車藉著智慧手機操作，民眾必需手機下載APP並完成註冊，綁定信用卡或金融卡，即可用手機來借車。
營運公司表示，民眾在還車時，除了用APP查詢站點位置，一定要將車輛停放在站點的黃色框框內，系統會透過電子圍籬、GPS定位管理車輛，並且拍照後回報APP即可還車完成，目前計費單次為前10分鐘9 元，之後每分鐘1元計算，消費者可透過APP免費加入保險，讓騎乘多份安全保障。
MOOVO電動自行車電能輔助動力，時速最高來到25公里，對於淡水上下坡較多的地形而言，相當適合。交通局未來也會視民眾使用狀況進行調整，讓市民朋友多了一個綠色多元共享運具的新選擇。
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