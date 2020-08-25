汐止推安全社區有成 桃園平鎮區來取經

汐止區是新北市第一個通過「WHO國際安全社區認證」的轄區，規劃在今年底啟動安全社區認證的桃園市政府平鎮區公所，今(25)專程到汐止區取經，進行全天的參訪交流行程，這趟行程收穫很多，對於安全社區認證要做些什麼比較有頭緒了。

一早桃園市政府及平鎮區公所一行人，先到秀峰國小參訪，秀峰社區推動安全社區已經有好幾年的時間，成果不錯，在民國105年更擴大到了整個汐止區，也完成認證通過，這一天他們也將自己的經驗及成果大方分享，秀峰國小校長 戴雲卿說，因為學校也是安全社區重要的一環，在安全上為了孩子安全校內做反射鏡，至於健康的部分，成立了健康傷檢中心，讓孩子靠著AI把自己的傷病分類，同時我們會收到很多數據，再透過分析宣導安全觀念及預防，減少孩子們的傷害。

桃園市政府參事林香美指出，因為要將桃園打造成宜居的城市，所以，特地帶隊來汐止取經，因為汐止公所在推動國際安全認證工作上面非常有積效，讓我們在未來做社造有所精進，而今天參訪中，在教育場所的安全設施上面，真的是做的無微不至，是我們要學習的地方。

平鎮區長鄭錦文說，一開始接到指令非常的茫然，真的不知道怎麼做，那今天來汐止收獲特別多，他們把市政府、區公所跟社區還有里的資料全都集合在一起，我覺得這個非常的珍貴，而且把分工分的非常細緻，這是我們要學習的目標，希望能夠藉取資料，回去好好認真的做，希望我們是桃園市第二個獲得國際安全社區認證的區域。

汐止區長陳健民表示，推動國際安全社區已經好今天很開心桃園市政府、公所、各里各社區今天來參訪，希望能夠彼此交流，互相學習。

長期投入國際安全社區的汐止健康促進會理事長胡朝進大方傳授經驗不藏私，直言這是辛苦也是一條無法回頭的路，希望能一起朝永續經營走下去，而桃園市政府打造宜居城市，平鎮區公所預計今年底啟動安全社區認證，走訪取經，做好萬全準備。