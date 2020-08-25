半個手掌伸的進去 汐止防汛道路龜裂嚴重

汐止基隆河步道每天很多人散步休閒，不過，從康誥坑溪左岸連通的步道，卻因為路面龜裂嚴重，裂縫越來越大，甚至半個手掌都伸的進去，不少騎自行車民眾因為輪胎卡在裂縫摔倒，今(25)日新北市議員白珮茹希望相關單位重鋪路面改善。

智慧里長黃智明說，康誥坑溪往基隆河的步道，之前因為營建署做污水下水道、再加上已經十多年了，這一段路面有下陷的狀況，造成路面坑洞、破損，尤其下陷非常嚴重，裂縫很大，當有腳踏車騎過去輪胎卡在裂縫中，結果人就摔倒了，這樣的情況已經發生很多次。

因為步道假日真的非常多人走或是騎自行車，里長黃智明希望安全問題希望相關單位重視。另外，因為這裡是斜坡，當下雨的時候水就往裂縫中灌，也很擔心路基淘空，現在手掌都可以伸進裂縫中了，可見裂縫有多大。

市議員白珮茹表示，社區後方有很漂亮的綠廊，只是後面因為牽涉到當時污水管線的施作，過了十幾年道路都老化了，而綠廊就是沿著步道跟基隆河串聯，但是這一段的路面龜裂的非常嚴重，擔心如果再不改善，尤其又是下坡路段，騎自行車經過會很危險，所以，會勘也請市府高灘處先將水溝蓋整平，修補裂縫，下個月再由公所重鋪道路，讓防汛道路提供行人及騎自行車都更安全的環境。