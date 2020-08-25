挑戰3D彩繪 瑞芳高工產學合作創老街亮點

瑞芳區龍安里在區公所協助下，將平交道旁的擋土牆重新美化，瑞芳高工發揮所學幫助社區環境改善，室內設計科的學生也在里辦公室旁的好漢坡，與業界師傅一同挑戰3D彩繪，希望打造下個老街新景點。

龍安里長柯瑞和表示，龍安里的平交道旁，原本擋土牆老舊甚至崩壞，透過公所與里辦公室近兩年的籌備，總算以洗石子重新改面，甚至以「龍安」里名來提詞，寫下詩人對里內的期許「龍門觀鯉躍，欣承祥瑞，安屋享飴含，喜致太和」，歡迎造訪的駕駛民眾。

除了擋土牆面，最近龍安里瑞芳街銜接瑞芳高工的好漢坡美化工作也即將完工，設計中以猴硐貓咪火車為主體，還有鼻頭角燈塔、南雅奇岩、黃金瀑布、深澳象鼻岩等十個景點隱藏其中，瑞芳高工在教育局計畫下，室設科學生首次與專業師傅練習彩繪階梯，不僅由上到下，跟由下而上的圖案不同，還有最佳觀景點，希望日後方便民眾前來拍照打卡。

瑞芳高工校長顏龍源表示，感謝新北市教育局提供教育加速器計劃，透過對社區美化的參與，讓學生們發揮所學，也因為公共藝術，學生更認真地在大太陽中努力練習，從顏料混色到上漆均勻，不懂就問業界老師，獲得第一手實習經驗，彩繪預計下週一開學前完成，到時候也期待瑞芳老街能有多一處新亮點。