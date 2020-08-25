不只飛機巷可賞機 內湖運動公園成最新賞機祕境

飛機迷有福了！台北市區除了濱江街飛機巷及花博新生公園外，鄰近松山機場的內湖運動公園也是一處賞機祕境，不僅可聽到震撼飛機聲，觀看距離彷彿飛機觸手可及。北市工務局衛工處表示，除可賞機，園內還有消暑親水池，鼓勵民眾前往戲水、野餐、賞機。

內湖汙水處理廠長陳茨白指出，內湖運動公園緊鄰松山機場，不時既能看見一架又一架的飛機，從眼前呼嘯而過，伴隨震耳欲聾的引擎聲以及看著飛機巨大身影，讓民眾隨時感受震撼景象。

內湖汙水處理廠上部設置內湖運動公園，透過橫越堤頂大道的陸橋與河濱公園相連，讓民眾方便騎乘自行車欣賞基隆河畔風光後，可進入園內休憩、野餐、賞機，目前園內親水池免費開放至9月30日止。