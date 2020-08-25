強調多元包容 北市啟智學校更名特殊教育學校
台北市立啟智學校於民國78年建校，擁有31年校史，1日正式更名為「台北市立台北特殊教育學校」，今天上午舉辦揭牌儀式，彰顯特殊教育朝包容、同理與融合的方向邁進。
台北市教育局發布新聞稿表示，啟智學校創校初期，以招收智能障礙學生為原則，歷經時代變遷及特殊教育法施行細則修正，現今校方招生對象不限以智能障礙單一障別學生為主。
為尊重每名學生不同的學習特質及多元教育需求，也讓大眾能以同理心瞭解並接納特教學生，校方辦理3次說明會及校務會議討論，票選更名為「台北市立台北特殊教育學校」，並於今天上午9時30分舉辦揭牌儀式。
教育局表示，本次校方更名，彰顯特殊教育朝包容、同理與融合的方向邁進，期許特教學校能服務更多不同需求的學生。
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