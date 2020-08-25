北市推400元全市機車停車月票 即日起開放訂購

為減輕民眾負擔，台北市停管處今天宣布，即日起販售全市路邊機車收費停車格位月票，每車每月售價400元，月票僅限線上訂購，可線上或現場付款，使用線上支付再折100元。

台北市停車管理工程處上午召開記者會，停管處營運科科長羅至浩表示，為簡化民眾繳費程序並減輕負擔，推出3項措施。第一為「全市路邊機車停車月票」，即日起，停管處官網將販售全市路邊機車停車月票，每車每月售價400元，每月25日起販售次月月票。

羅至浩表示，月票僅限線上訂購，分成線上付款與現場付款2種支付管道，使用線上支付再折100元，現場付款則可至各行政區指定停車場購買。而原路邊區域性月票（內湖科學園區、松山車站和士林夜市周邊）即起停售，呼籲民眾轉向購買全市機車月票。

第二，羅至浩表示，停管處也推出「全市每日1張單」措施，9月7日開始實施，即每日不論停車次數，最多只會收到1張停車繳費單，舉例來說，若在兩個地方停車，開單員在收費前會先查車號，若有開過單，就不會再開一次。

交通局局長陳學台補充，針對每天都有使用需求的民眾賣400元月票，在北市停機車就不會收到繳費單；偶爾用車、每日有多個旅次目的的民眾，相較於以往在不同商圈停車都須繳費，「全市每日1張單」措施能減少停車費負擔。

第三是「電動機車維持停車免費」，羅至浩表示，配合北市綠能政策，電動機車登記數占本市機車登記數未達13.5%前，將持續以停車免費措施，鼓勵民眾汰換燃油機車。

另外，停管處表示，108年起推動北市4階段機車全市收費政策，第1階段商圈部分已完成16處商圈機車停車格納入收費，實施後減少機車久佔情形，未來仍將分階段推動第2階段捷運站周邊收費。

羅至浩表示，預計9月7日起將捷運板南線龍山寺至昆陽各站周邊約6500格機車停車格納入收費，並於109年底前將市中心區的捷運淡水線納入收費。未來捷運站周邊收費完成後，將繼續檢討第3階段主要幹道及第4階段其他次要路段收費。