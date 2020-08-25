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學校禁停區可臨停6分鐘 新北將擴大試辦

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北去年試辦智慧停車科技管理，新北市長侯友宜今宣布，未來將擴及老人日托、長照安養中心等社福機構，讓家屬能夠安心接送。圖／新北交通局提供
新北去年試辦智慧停車科技管理，新北市長侯友宜今宣布，未來將擴及老人日托、長照安養中心等社福機構，讓家屬能夠安心接送。圖／新北交通局提供

新北去年試辦智慧停車科技管理，新北市長侯友宜今宣布，未來將擴及老人日托、長照安養中心等社福機構，讓家屬能夠安心接送。新北交通局表示，明年路邊停車收費廠商也將重新招標，未來都必續搭配智慧科技，不再僅靠傳統人力開單。

交通局停車營運科長許芫綺說，去年9月在永和區永平國小、板橋區文德國小試辦智慧停車科技管理，在學校的家長接送區路側設置停車柱、高位視訊，讓家長在禁停時段能有6分鐘接送兒童時間，不用擔心車輛違停被開單拖吊。

許芫綺說，年底在汐止秀峰高中、板橋海山國小及林口新林國小周邊擴大辦理，未來更將擴及老人日托、長照安養中心等社福機構，透過智慧停車科技管理，讓家屬也能安心接送。

新北交通局長鍾鳴時表示，新北智慧停車著重於管理並非只用來全市收費，過去家長接送區是孩童下車後就駛離，但像是公托、托老中心等地，需要短時間臨停並下車接送，透過智慧停車讓民眾更加方便。

另外新北路邊停車格收費的合約明年陸續到期，許芫綺說，重新招標時，參加標案的廠商不能只靠傳統人力收費，必須搭配配智慧科技，像是時段性禁停的車格，必須要有停車柱、高位視訊等智慧科技。

許芫綺指出，如果非時段性禁停的車格，可使用地磁等設備，可顯示車格空位狀況，不過目前與業者合作仍在試辦中，但容易受到電磁干擾、偏遠地區訊號不佳等狀況，還在持續試辦改善中。

新北去年試辦智慧停車科技管理，新北市長侯友宜今宣布，未來將擴及老人日托、長照安養中心等社福機構，讓家屬能夠安心接送。圖／新北交通局提供
新北去年試辦智慧停車科技管理，新北市長侯友宜今宣布，未來將擴及老人日托、長照安養中心等社福機構，讓家屬能夠安心接送。圖／新北交通局提供

長照 侯友宜

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