聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞芳醫院都市計畫案通過 將補足在地醫療資源
新北市東北角4行政區醫療資源不足，包含瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，目前只有瑞芳區有礦工醫院，新北市城鄉局表示，瑞芳醫院都市計畫案日前經審議通過，即日起開始實施，將為當地多提供160多位病床，補足瑞芳地區醫療能源。
城鄉局指出，瑞芳醫院選定位於中正路、瑞芳消防分隊對面的市有地，鄰近瑞芳火車站，目前是作為停車場用地，面積合計為0.27公頃，變更部分住宅區為醫療用地，並在細部計畫訂定基地退縮建築規定，作為鄰房緩衝空間，以確保公眾通行、緊急救護防災通道使用及降低環境衝擊，另外，因應區域人口老化，完工後可滿足在地長照資源需求及緊急醫療服務。
城鄉局表示，後續會透過興建結合急性醫療、急性後期整合照護計畫(PAC)與長期照護的複合型多元層級醫療服務設施，讓瑞芳區及鄰近區域民眾就近就醫，並提供市民高品質與完整性的醫療預防保健照護服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言