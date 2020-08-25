快訊

藝Fun券第二波變紙本！誰能領、怎麼抽？一次看懂

普丁政敵中毒案：德醫院測得「毒物線索」 俄國醫生喊冤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳醫院都市計畫案通過 將補足在地醫療資源

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市東北角4行政區醫療資源不足，新北市城鄉局表示，瑞芳醫院都市計畫案日前經審議通過，即日起開始實施，將為當地多提供160多位病床。圖／新北市城鄉局提供
新北市東北角4行政區醫療資源不足，新北市城鄉局表示，瑞芳醫院都市計畫案日前經審議通過，即日起開始實施，將為當地多提供160多位病床。圖／新北市城鄉局提供

新北市東北角4行政區醫療資源不足，包含瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，目前只有瑞芳區有礦工醫院，新北市城鄉局表示，瑞芳醫院都市計畫案日前經審議通過，即日起開始實施，將為當地多提供160多位病床，補足瑞芳地區醫療能源。

城鄉局指出，瑞芳醫院選定位於中正路、瑞芳消防分隊對面的市有地，鄰近瑞芳火車站，目前是作為停車場用地，面積合計為0.27公頃，變更部分住宅區為醫療用地，並在細部計畫訂定基地退縮建築規定，作為鄰房緩衝空間，以確保公眾通行、緊急救護防災通道使用及降低環境衝擊，另外，因應區域人口老化，完工後可滿足在地長照資源需求及緊急醫療服務。

城鄉局表示，後續會透過興建結合急性醫療、急性後期整合照護計畫(PAC)與長期照護的複合型多元層級醫療服務設施，讓瑞芳區及鄰近區域民眾就近就醫，並提供市民高品質與完整性的醫療預防保健照護服務。

瑞芳 貢寮

延伸閱讀

台灣36秘境之一！新北瑞芳「南雅奇岩」奇石巨岩唯妙唯肖 濱海美景盡收眼簾　

瑞芳空屋火警 消防人員撲滅待排煙後查看有無人員受困

影／劍龍稜五五峰走7小時虛脫無力 消防人員救男下山

影／瑞芳火燒山煙大水源缺灌救難 請求直升機支援

相關新聞

北市推月票減輕機車族負擔 1日多點停車僅需繳費1次

台北市16處商圈機車停車格已納入收費，配合第2階段捷運站周邊收費推動率續增加收費區域，為不增加機車族繳費負擔，北市停管處...

學校禁停區可臨停6分鐘 新北將擴大試辦

新北去年試辦智慧停車科技管理，新北市長侯友宜今宣布，未來將擴及老人日托、長照安養中心等社福機構，讓家屬能夠安心接送。新北...

瑞芳醫院都市計畫案通過 將補足在地醫療資源

新北市東北角4行政區醫療資源不足，包含瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，目前只有瑞芳區有礦工醫院，新北市城鄉局表示，瑞芳醫院都市計...

全國第8、新北首座李科永圖書館 明年底啟用

新北市林口區李科永紀念圖書館今天上午動工，將融合周邊公園地景，打造占地251坪、共2層樓，專書兒童的閱讀及休憩空間，並將...

板橋道路短期重複開挖惹民怨 原來是瓦斯又漏氣

新北市板橋區長江路二段近2周連續開挖施工，引發民眾不滿，向市議員葉元之陳情。但葉初步調查後，發現是瓦斯漏氣才施工，且今天...

侯友宜明宴請新北立委 這些建設盼獲幫忙

新北市長侯友宜預計明晚將宴請新北12立委，侯友宜今指出，包含軌道建設、停車場、交通道路、水利設施等項目，除了需要立委協助...

雇看護防誤用 看證件正本 拍照存證

新北勞工局外勞服務科長陳聖聰說，急重症患者送到醫院時，家屬比較慌張，但醫院內有人發名片標榜移工立刻上工的，很多是非法移工...

誤用非法看護 新北去年罰500萬

不少民眾因為親人住院或店鋪缺人手，在沒有仔細查核身分下，誤用到非法移工、看護等情況很高，北市勞動局昨公布一起個案，一家小...

文資建物一棟棟拆 北市無圍牆博物館遭質疑

台北市長柯文哲推動「無圍牆博物館」，不過文資學者蕭文杰質疑，柯文哲的無圍牆博物館僅是「收割地方、綁樁文化」，以北投百年歷...

台北西區2年內4大工程動工 串連無圍牆博物館

台北市長柯文哲推動「無圍牆博物館」，整合北投、大稻埕、艋舺、北流北藝及松菸，形成無圍牆博物館的5+3區域串連。柯文哲昨天...

迎浪漫七夕 林口公所送情人襪推6大約會聖地

明天就是七夕情人節，林口區公所與台灣首間襪子工廠「吳福洋襪子故事館」推出聯名氣墊運動襪，只要在公所粉專留言就有機會抽中，...

啟明語音ATM被撤 議員轟漠視視障權益

台北市立啟明學校內唯一1台無障礙語音ATM設置近10年，今年7月底因合約屆滿撤除。北市議員鍾佩玲8月初接獲陳情，自校內語...

熱門新聞

環狀線最後一塊拼圖 北市明起舉辦東環段公聽會

台中彩券行老闆捐出頭獎紅包 豪氣加碼千萬成立基金會

七夕「淡水漁人碼頭520煙火」延到周日晚間登場

2020新北市河海音樂季 9月12日起連4周43組樂手飆唱

都更容獎新制加速審議 北市松山都更案打造21層高大樓

全國路口安全大執法 苗栗公布10路口4種違規重點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。