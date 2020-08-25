瑞芳醫院都市計畫案通過 將補足在地醫療資源

新北市東北角4行政區醫療資源不足，包含瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，目前只有瑞芳區有礦工醫院，新北市城鄉局表示，瑞芳醫院都市計畫案日前經審議通過，即日起開始實施，將為當地多提供160多位病床，補足瑞芳地區醫療能源。

城鄉局指出，瑞芳醫院選定位於中正路、瑞芳消防分隊對面的市有地，鄰近瑞芳火車站，目前是作為停車場用地，面積合計為0.27公頃，變更部分住宅區為醫療用地，並在細部計畫訂定基地退縮建築規定，作為鄰房緩衝空間，以確保公眾通行、緊急救護防災通道使用及降低環境衝擊，另外，因應區域人口老化，完工後可滿足在地長照資源需求及緊急醫療服務。

城鄉局表示，後續會透過興建結合急性醫療、急性後期整合照護計畫(PAC)與長期照護的複合型多元層級醫療服務設施，讓瑞芳區及鄰近區域民眾就近就醫，並提供市民高品質與完整性的醫療預防保健照護服務。