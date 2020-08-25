全國第8、新北首座李科永圖書館 明年底啟用

新北市林口區李科永紀念圖書館今天上午動工，將融合周邊公園地景，打造占地251坪、共2層樓，專書兒童的閱讀及休憩空間，並將新增近3萬冊童書，預計明年底完工啟用。李科永文教基金會常務董事李振宇表示，將成為新北首座、全國第8座李科永圖書館，未來會在偏鄉縣市尋覓地點興建，目標達到10座。

副市長吳明機出席動工典禮時指出，林口區人口成長速度相當快，即將邁入12萬人，以小家庭和年輕族群居多，是新北最年輕的行政區，感謝李科永文教基金會捐贈4000萬興建圖書館，市府也將出資1000萬元裝潢，打造完善的親子閱讀空間。

吳明機表示，以新北市立圖書館的書籍數計算，新北人均擁書大約1.88本，林口則約1.58本，未來李科永圖書館將新增3萬冊，使林口擁書比達到1.93，高於全市平均。

市議員蔡淑君指出，李科永圖書館原址為新北市立圖書館林口分館，但2015年時發現氯離子含量過高，決定封館、拆除以維護親子安全，經爭取後，林口分館已搬遷至三井outlet對面重建，未來李科永圖書館可銜接舊館功能，提供在地居民閱讀空間，「今日適逢七夕動工，可說是給孩子們最好的情人節禮物」。

據悉，當年新北市立圖書館林口分館報拆時，曾引發在地民代論戰，更有一名市議員表示「老鄉長託夢不要拆」，引發議論。蔡淑君也表示，建築物的結構安全不能開玩笑，應相信專業評鑑，以嚴格的標準，才能保障民眾安全。

新北市立圖書館館長王錦華表示，圖書館採綠建築的環保與智慧化概念，主打舒適友善的「親子共讀互動空間」，並規畫4大主題兒童閱讀區，一樓為動態的閱讀空間，下凹式的「樂學基地」可說故事與親子互動，並連接到戶外的「日光曬讀庭」；2樓的「日光閱讀區」與「學齡共享書房」為主要藏書及學習空間，「講讀小塾」可提供講座、兒童體驗。