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北市推月票減輕機車族負擔 1日多點停車僅需繳費1次

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為減輕民眾負擔，北市推出路邊機車停車月票及每日1單政策。記者胡瑞玲／攝影
為減輕民眾負擔，北市推出路邊機車停車月票及每日1單政策。記者胡瑞玲／攝影

北市16處商圈機車停車格已納入收費，配合第2階段捷運站周邊收費推動率續增加收費區域，為不增加機車族繳費負擔，北市停管處推出路邊機車停車月票及每日1張單政策，月票即日起開放線上訂購，機車每日1單政策則從9月7日起實施。

北市去年起推動北市4階段機車全市收費政策，第1階段包含台北車站、松山車站、遼寧夜市、景美夜市、士林夜市、中山商圈等16商圈已納入收費，未來將分階段推動第2階段捷運站周邊收費，待完成捷運站周邊收費後，將持續檢討第3階段主要幹道及第4階段其他次要路段收費。

停管處指出，全市路邊機車停車月票即日起可至停管處官網訂購，每車每月400元，每月25日起販售次月月票，月票僅供線上訂購（https://monthtkt.pma.gov.twoadside/），但可選擇線上或現場付款，若使用智慧支付線上購買路邊機車月票可再折100元，現場付款可至各行政區指定停車場付費。

而原路邊區域性月票，包含內湖科學園區、松山車站及士林夜市周邊，即日起停止販售，全面轉為全市路邊機車停車月票。另外，捷運板南線龍山寺至昆陽各站周邊約6500格機車停車格，也將於9月7日起納入收費，預計今年底市中心區的捷運淡水線周邊停車格皆納入收費

針對許多上班族因工作因素須多點停車，一天下來恐收到超過1張停車單，為減輕民眾負擔，從9月7日起實施全市機車路邊停車每日1單政策，不論停車次數，最多僅收到1張繳費單，開單員會透過車牌檢視是否已開單，不用擔心超收停車費問題。

停管處表示，配合政府綠能政策，在北市電動機車登記數未達13.5％前，電動機車停車不收費，鼓勵民眾汰換燃油機車，預計電動機車登記數達13.55％前，每年可減少30865噸案氧化碳排放，換算下來，等於超過79座大安森林公園減碳量。

目前北市有22萬個機車停車格，收費停車格有2萬4千格，占全市機車停車格僅10％，未來納入捷運周邊收費約1萬500格後，目標達到北市20％停車格納入收費。停管處表示，北市大眾運輸相當發達，也有1280月票，推動機車格收費除落實使用者付費原則外，也鼓勵民眾以大眾運輸取代私人載具。

北市 捷運 夜市

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