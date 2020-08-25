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改善變電箱進度慢 侯友宜：每月報表送我辦公室

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市府推動變電箱改善工程，不過台電南區因預算不足使進度延宕。圖／新北工務局提供
新北市府推動變電箱改善工程，不過台電南區因預算不足使進度延宕。圖／新北工務局提供

新北市府推動變電箱改善工程，不過台電南區因預算不足使進度延宕，新北市長侯友宜說，當初已跟台電董事長等人談妥，若經費不足要向上反應，養工處每月要把報表弄清楚，並送到他辦公室。台電則說，若今年無法執行完畢，將改列明年執行。

新北養工處長馮兆麟說，今年全市排定224件，台電南區就有131件，截至8月18日為止，南區已完成32件，歸咎預算不足問題，上周他已跟台電總公司協調過，預算部分總公司會支援南區，且9、10月會把主要業務著重在改善變電箱。

台電南區指出，變電箱改善工程初步認定改善85處，不過工程今年6月底才開始，現場勘察後有些需配合工程、前瞻預算進度，不僅時間趕也有預算問題，目前已確定45處將施作，其餘會改列明年進度，不過明年也有73處要改善。

台電南區說，本計畫執行時間在年中，可以施作時間不多，有些用戶的設備就設置在人行道，還需要跟用戶協調，且此案類的數量也很多，今年沒辦法完成的，會在明年如期完成。

馮兆麟表示，當初把改善案件排在今年執行，若來不及可在明年有更多空間與時間協調，台電南區有持續推動中，至於預算、派工問題已協調過，養工處會持續追蹤。

侯友宜說，2年新北要改善549處，這已事先盤點，並與台電董事長、總經理溝通過，進度若大幅度落後，改善得知屁就會跳票，若經費有困難需要向上反應，希望能夠如期完成，沒有人本道路，就沒有一切。

台電 侯友宜

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